Via al percorso partecipativo per la nuova legge sull'economia circolare e l'aggiornamento del Piano rifiuti

ambiente

Parte il ciclo di sei incontri territoriali dedicati al percorso di partecipazione intorno al nuovo disegno di legge sull'economia circolare e all'aggiornamento del piano rifiuti. Il primo appuntamento si terrà a Spoleto, mercoledì 29 aprile alle 21 a Villa Redenta. L'obiettivo degli incontri, promossi dalla presidente Stefania Proietti e dall'assessore regionale all'Ambiente Thomas De Luca, è coinvolgere cittadini, amministratori e stakeholder per raccogliere proposte e criticità sulla nuova legge "Umbria Circolare" che si pone come obiettivo quello di trasformare la gestione dei rifiuti da problema a risorsa capace di generare valore economico e sociale. Superare quindi la logica dell'emergenza attraverso la sostenibilità e l'innovazione tecnologica.





Gli obiettivi strategici per il 2030 riguardano la raccolta differenziata all'80% e il riciclo effettivo di materia al 65%; la riduzione dei rifiuti indifferenziati a un massimo di 100 kg per abitante; lo stop a nuovi inceneritori e la riduzione dello smaltimento in discarica al 20%. Punto centrale riguarda l'introduzione della tariffa puntuale "chi inquina paga", incentivi e premialità per i comuni virtuosi, impianti di trattamento per il riuso e la prevenzione. La riforma regionale mira a un risparmio di circa 22 milioni di euro annui e alla tutela della salute pubblica secondo il principio DNSH - Do No Significant Harm (non arrecare danno significativo).

Il nuovo piano della Giunta Regionale prevede una riduzione del 10% della produzione totale di rifiuti, limitando il totale a 410.000 tonnellate entro il 2030, e un aumento della raccolta differenziata a 328.000 tonnellate. Il percorso di partecipazione prevede sei incontri territoriali, aperti a cittadini, amministratori e stakeholder, per raccogliere proposte e criticità e costruire insieme una Umbria più sostenibile. Ogni incontro copre diversi comuni corrispondenti agli ambiti territoriali secondo le linee della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile.

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Questi gli incontri già calendarizzati:

- Spoleto, Villa Redenta - mercoledì 29 aprile, ore 21

comuni ambiti di riferimento: Bevagna, Campello sul Clitunno, Cascia, Castel Ritaldi, Cerreto di Spoleto, Foligno, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Monteleone di Spoleto, Nocera Umbra, Norcia, Poggiodomo, Preci, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Spello, Spoleto, Trevi, Vallo di Nera, Valtopina.

- Magione, Officina La Piazzetta - martedì 5 maggio, ore 21

comuni ambiti di riferimento: Castiglione del Lago, Città della Pieve, Corciano, Magione, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Piegaro, Tuoro sul Trasimeno.

- Orvieto, Sala DigiPass - venerdì 8 maggio, ore 16

comuni ambiti di riferimento: Acquasparta, Allerona, Alviano, Amelia, Attigliano, Avigliano Umbro, Baschi, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ficulle, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montecchio, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, Orvieto, Parrano, Penna in Teverina, Polino, Porano, San Gemini, Stroncone.

- Marsciano, Sala Capitini - martedì 12 maggio, ore 21

comuni ambiti di riferimento: Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara, Collazzone, Deruta, Fratta Todina, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Perugia, San Venanzo, Todi, Torgiano, Valfabbrica.

- Terni, Sala Santoloci di Arpa - giovedì 14 maggio, ore 21

comuni ambiti di riferimento: Arrone, Calvi dell'Umbria, Ferentillo, Montefranco, Narni, Otricoli, Terni.

- San Giustino, Museo del tabacco - venerdì 15 maggio, ore 21

comuni ambiti di riferimento: Citerna, Città di Castello, Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Lisciano Niccone, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, San Giustino, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Umbertide.



