"Territorio in Movimento 3.0", successo per la camminata a Torre Alfina tra borgo, natura e sapori

ambiente

Si è svolto con partecipazione il secondo appuntamento di "Territorio in Movimento 3.0 – Sinergie per il turismo enogastronomico", il progetto promosso domenica 29 marzo, come annunciato, dalla Fondazione ITS Academy Agroalimentare con il contributo della Camera di Commercio di Rieti e Viterbo per valorizzare il territorio attraverso esperienze capaci di unire paesaggio, cultura, cammini e produzioni locali.

L’iniziativa, dedicata a "Il borgo di Torre Alfina e la Riserva del Monte Rufeno", ha accompagnato i partecipanti in un percorso di trekking storico-naturalistico alla scoperta di uno dei luoghi più suggestivi dell’Alta Tuscia. La camminata coordinata dalla guida ambientale escursionistica Matteo Tiberti ha permesso di vivere da vicino il fascino di uno de "I Borghi più belli d’Italia", sviluppato intorno al suo castello e immerso in un contesto ambientale di grande valore.

Il percorso si è snodato all’interno di un territorio di confine tra Lazio, Umbria e Toscana, dove la presenza della Riserva Naturale del Monte Rufeno restituisce un paesaggio ricco e articolato, fatto di boschi monumentali, zone umide, terreni coltivati, casali rurali e una fauna variegata. Un contesto che rende quest’area particolarmente adatta a un’idea di turismo lento, esperienziale ed enogastronomico, in piena coerenza con gli obiettivi del progetto.

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L’appuntamento ha confermato il valore di una proposta che non si limita alla semplice fruizione dei luoghi, ma punta a costruire occasioni di conoscenza autentica, relazione con il territorio e valorizzazione delle sue identità più profonde. In questo senso, la tappa di Torre Alfina ha rappresentato un momento importante del percorso di "Territorio in Movimento 3.0", che intende rafforzare il legame tra comunità locali, patrimonio culturale, ambiente e filiere del gusto. A conclusione dell’iniziativa si è svolta anche una degustazione di prodotti tipici locali, che ha offerto ai partecipanti un ulteriore momento di incontro con il territorio attraverso i suoi sapori.

Per questo, la Fondazione ITS Academy Agroalimentare desidera rivolgere un ringraziamento speciale alla Pro Loco di Torre Alfina, che ha curato con disponibilità e attenzione il momento finale della degustazione, contribuendo in modo concreto alla buona riuscita dell’evento. Con appuntamenti come questo, "Territorio in Movimento 3.0" continua a promuovere un modello di turismo fondato sulla qualità dell’esperienza, sulla valorizzazione delle eccellenze locali e sulla riscoperta di luoghi che meritano di essere conosciuti e attraversati con maggiore consapevolezza.