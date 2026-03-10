La Riserva Mab Unesco Alpi Giulie aderisce al progetto "Peace" promosso dalla Riserva Mab Unesco Monte Peglia

ambiente

La Riserva Mab Unesco delle Alpi Giulie aderisce al progetto di ricerca "Peace – Psychometric Evaluation for Awareness and Connection with the Environment in the Unesco Biosphere Reserve of Monte Peglia", che ha conseguito il prestigioso patrocinio IDSSD (International Decade of Sciences for Sustainable Development) dell’Unesco, giungendo 20esimo su 51 progetti patrocinati, per tale sessione, su scala mondiale, e unico progetto italiano.

"Il progetto - spiegano in una nota congiunta la presidente della Riserva Mab Unesco delle Alpi Giulie Italiane, Anna Micelli, e del presidente della Riserva Mab Unesco del Monte Peglia, Francesco Paola - è volto allo studio e all’incremento della resilienza complessiva delle popolazioni nelle transizioni climatiche, a rafforzare nelle popolazioni le consapevolezze necessarie alle attuali fasi delle mutazioni climatiche, a rafforzare la sicurezza ambientale, a supportare le popolazioni e a governare le ansie e le incertezze che provengono dalle transizioni climatiche e dalle crisi ed emergenze climatiche che potranno essere sempre più ricorrenti. Potrà rafforzare la connessione con la natura, il senso di responsabilità ambientale, la fiducia nelle istituzioni locali, la capacità delle comunità di affrontare in modo collettivo le sfide poste dal cambiamento climatico e la fiducia nella scienza.

Queste analisi sono ancora più importanti in una Riserva Mab Unesco transfrontaliera come è quella italo slovena delle Alpi Giulie. Esse potranno rafforzare in modo molto concreto la coesione tra le popolazioni dato che le emergenze climatiche e le mutazioni climatiche non hanno confini. Attuiamo anche, in questo modo, le strategie dello 'Hangzhou Strategic Action Plan 2026-2035' che pone al centro delle strategie climatiche il ruolo delle Riserve Mab Unesco, quali Istituzioni che attivamente cooperano per l’attuazione degli obiettivi della Agenda 2030, dell’Accordo di Parigi, delle 'just transitions', della 'global justice' e dei processi di 'peacebuilding'.

Il sito ufficiale dell’Unesco ha dedicato una pagina molto bella al progetto Peace. I risultati che proverranno dalla diffusione tra le popolazioni delle due Riserve MAB Unesco, nel ponte culturale e scientifico che abbiamo creato, attuazione anche del nostro protocollo di cooperazione potranno anche incrementare e di molto la valenza scientifica di tali risultati. Le istituzioni e i soggetti che contribuiscono attivamente alla ricerca verranno menzionati e resi pubblici nei Report che verranno trasmessi all’Unesco e nelle sedi scientifiche e istituzionali nei quali i risultati della ricerca verranno diffusi. Coordinatrice scientifica è la professoressa Monica Mazza, ordinario di Psicometria presso l’Università dell’Aquila".