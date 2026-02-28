Corso di formazione in apiterapia per riscoprire il potere millenario delle api

ambiente

Un'esperienza formativa unica che unisce scienza, natura e benessere. Una vera e propria full immersion in presenza, della durata di 20 ore con la possibilità di scegliere il modulo che più interessa. È tutto questo il corso di formazione in programma da venerdì 20 a domenica 22 marzo nella suggestiva cornice di Palazzo Cesi, ad Acquasparta, che consente di scoprire il potere millenario delle api e tutte le potenzialità dell'apiterapia.

Organizzato dal Gruppo Api&Benessere di WBA World Biodiversity Association in collaborazione con la Fondazione Meleiros – Api, Miele, Biodiversità Ets, il corso in Apiterapia, Apiario Olistico e Apicosmesi è pensato per professionisti del settore olistico, operatori del benessere, apicoltori e appassionati che desiderano integrare i prodotti dell’alveare nella cura della persona in modo consapevole, etico e professionale.

Cosa si imparerà?

- Le basi scientifiche e tradizionali dell’apiterapia: propoli, miele, polline, pappa reale e veleno d’ape come risorse naturali per la salute.

- Come progettare e gestire un apiario olistico, uno spazio di connessione e rigenerazione psico-fisica attraverso il respiro e il ronzio dell’alveare.

- Tecniche e protocolli per l’utilizzo del miele e degli altri prodotti apistici nella cosmesi naturale (apiscosmesi): un approccio sensoriale e dermocompatibile alla bellezza.

Perchè partecipare?

- Per seguire un percorso trasformativo che porta l’apicoltura oltre la produzione, verso un nuovo modello di cura e armonia con la natura. Un corso completo, multidisciplinare e pratico.

- Accesso a materiali esclusivi e dispense tecniche.

- Attestato di partecipazione e competenze subito spendibili.

- Riscoprire il benessere attraverso i preziosi prodotti delle api.

Nel corso è compreso l’ingresso alla Sala Immersiva, un’innovativa attrazione per il turismo esperienziale.



Per conoscere tutti i dettagli dei due moduli disponibili, costi e modalità di iscrizione, è possibile inviare una mail all'indirizzo info@accademiadiapiterapia.com. Qui il link diretto: https://apiebenessere.wordpress.com/corso-apiterapia-acquasparta/

Fondazione Meleiros - Api, Miele, Biodiversità Ets