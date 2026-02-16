Passeggiata sostenibile turistico-letteraria con l'Asd Polisportiva Castel Viscardo

ambiente

L'Asd Polisportiva Castel Viscardo, con il patrocinio del Comune di Castel Viscardo, in collaborazione con la Cooperativa Sociale "Il Quadrifoglio", il Micronido "L'Altalena" e la Biblioteca Comunale "Leopoldo Sandri", aderisce alla Campagna 2026 di "M'illumino di (meno) scienza. Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili” organizzata, come ogni anno, dal programma Caterpillar di Radio Rai 2.

Per l'occasione, sabato 21 febbraio dalle 17, è in programma una passeggiata sostenibile turistico-letteraria (a piedi, in bicicletta o con qualsiasi mezzo a zero emissioni) alla scoperta e riscoperta dei punti di interesse turistico, storico e artistico di Castel Viscardo, accompagnata da letture a lume di candela. Le soste saranno illuminate da lanterne realizzate con materiale di recupero dai bambini del Micro Nido “L’Altalena” e dai ragazzi che frequentano la Biblioteca il lunedì pomeriggio.

Sarà attraversato il borgo di Castel Viscardo, il Parco del Pinaro (Luogo del Cuore FAI 2020) e raggiunti tutti i monumenti di particolare interessare storico e artistico. Il percorso prevede la partenza, con lettura del decalogo dell’iniziativa sul risparmio energetico, davanti alla Biblioteca, e l’arrivo intorno alle 19 al pozzo seicentesco che si trova sotto Piazza IV Novembre che, per l’occasione, sarà rischiarato dalla luce delle candele.

Durante il "viaggio" si parlerà di risparmio consapevole, storia, scienza e arte con il mitigamento, in alcuni piccoli punti, dell'illuminazione pubblica. La manifestazione è inserita anche nelle attività inerenti il progetto di "Integrazione, tutela e diritto alla vita comunitaria" (Legge Regionale 18/1990). Ogni partecipante riceverà una copia del decalogo "Contribuire ad un futuro sostenibile".

Si tratta di un appuntamento a libera adesione, al quale la Polisportiva tiene molto e che, come ogni anno da più di quindici edizioni, vede Castel Viscardo, con la sua Amministrazione e le Associazioni, in prima linea. Almeno un paio di volte è stato in diretta radiofonica con la trasmissione Caperpillar di RaiRadiodue.La manifestazione è organizzata con il prezioso ausilio del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Castel Viscardo.