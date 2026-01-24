Cooperazione, sostenibilità e territori: il ruolo strategico della Riserva Mab Unesco del Monte Peglia

ambiente

La Riserva della Biosfera Unesco del Monte Peglia esprime positiva valutazione sulla cooperazione rafforzata tra Toscana e Umbria sulle tematiche definite "qualificanti" delle infrastrutture con il trasporto ferroviario, e dunque sostenibile, cultura e cammini, sanità con una condivisione di know-how e ambiente.

La Riserva Mab Unesco ha quali obiettivi primari e saluta come passi in avanti importanti tutto ciò che determini delle tutele e delle cooperazioni tra territori, nel convincimento che le sfide climatiche e ambientali non hanno separazioni né confini e che siano anche per questo obsolete alcune delle attuali conformazioni amministrative e occorra quanto mai ammodernarle.



La Riserva Mab Unesco del Monte Peglia è stata ammessa come è noto nel prestigioso network delle Riserve Mondiali della Biosfera Unesco di Montagna, quinta Riserva Mab Unesco italiana ad esservi entrata, insieme alle Riserve Mab Unesco del Monviso, del Monte Grappa, delle Alpi Ledrensi e Judicarie e dell’Appennino tosco-emiliano.

La Riserva Mab Unesco dell'Umbria può anche perciò svolgere un ruolo strategico molto importante volto a valorizzazioni di sistema di territori inter-regionali, specie delle aree interne, i quali hanno e dovranno avere connessioni sempre maggiori.



