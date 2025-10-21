Torna il Microchip Day per cani gratuito. Comune, Enpa e Asl insieme

ambiente

Sabato 25 ottobre, dalle 10 alle 12, ad Acquapendente, presso il Giardino delle Rose in Via Cantorrivo, torna il Microchip Day per l'applicazione gratuita del microchip ai cani. L'iniziativa, rivolta ai proprietari residenti nel territorio comunale, è organizzata dal Comune in collaborazione con la locale sezione ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali) e con i veterinari della ASL Viterbo che si occuperanno dell'impianto del chip agli animali, coadiuvati dai volontari ENPA.

L'applicazione del microchip al proprio cane è obbligatoria per legge e tramite essa avviene la registrazione all'anagrafe canina della ASL. Questo sistema facilita l'identificazione e la restituzione dell'animale al proprietario in caso di smarrimento o furto, oltre a costituire un deterrente contro i casi di abbandono, a contrastare il randagismo e a fornire altre informazioni essenziali. L'amministrazione comunale di Acquapendente ha messo a disposizione fondi per l'acquisto dei microchip, mentre la Regione Lazio ha concesso, come lo scorso anno, la gratuità della tassa regionale.

La giornata si inserisce nelle attività di collaborazione tra Comune ed ENPA di Acquapendente, che già prevedono la convenzione per la gestione dell'area di sgambamento e di un locale in affidamento presso il Giardino delle Rose e altre iniziative, come quella solidale presentata alcuni giorni fa, in cui sono state donate le buste regalo degli Amici Cucciolotti contenenti materiale ludico-educativo a 52 bambini di famiglie in difficoltà.

Pubblicità

"Il microchip - afferma l'assessore all'Ambiente, Glauco Clementucci - oltre che un obbligo di legge e quindi un dovere per ogni proprietario, è anche un diritto per i nostri amici a quattro zampe, perché rappresenta la loro carta d'identità. Permette l'identificazione del cane in caso di smarrimento o abbandono. Un tema, quello del benessere animale, verso cui il nostro Comune è particolarmente sensibile e che viene tutelato anche mettendo in campo controlli congiunti tra gli enti competenti, dove il coordinamento è essenziale per raggiungere buoni risultati. Grazie ai volontari ENPA per il loro costante impegno a tutela degli animali, al servizio veterinario ASL per la professionalità e alla Regione Lazio per aver permesso che anche quest'anno l'applicazione del microchip sia gratuita".

Il Microchip Day è rivolto esclusivamente ai residenti nel Comune di Acquapendente: sarà necessario, pertanto, portare con sé carta d'identità e codice fiscale. In caso di maltempo l'appuntamento sarà rinviato a data da destinarsi.