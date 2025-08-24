L'Associazione "Amici della Terra" di Orvieto si schiera contro l'impianto 5G previsto a Canale

ambiente

La presidente dell'Associazione "Amici della Terra Orvieto" esprime preoccupazione per l'impianto 5G previsto a Canale. In seguito all'incontro pubblico tenutosi martedì 29 luglio con i cittadini della frazione, l'associazione ambientalista desidera esprimere la sua preoccupazione per l'installazione di un'antenna 5G. Sebbene l'impianto rientri nel Piano Italia 5G e sia stato autorizzato da Arpa, Usl e Regione Umbria, ritiene, infatti, che sia fondamentale garantire la salute e la sicurezza dei cittadini di Canale.

"È nostro dovere - afferma la presidente - proteggere la salute e la qualità della vita dei nostri cittadini. Chiediamo quindi una valutazione approfondita dell'impatto ambientale e sanitario di questo impianto". A tal fine, è stato coinvolto un legale ambientale che si occuperà di agire in tutte le sedi opportune a tutela della pubblica salute contro l'inquinamento elettromagnetico. Il legale effettuerà un accesso agli atti per verificare la regolarità della procedura autorizzativa e valutare eventuali profili di illegittimità.

"Il nostro obiettivo - spiega la presidente - è garantire che la salute e la sicurezza dei cittadini di Canale siano tutelate. Siamo pronti ad agire in tutte le sedi opportune per difendere i diritti dei nostri concittadini" L'Associazione invita i cittadini di Canale a rimanere informati e a partecipare attivamente al dibattito su questo importante tema.



Nella seduta del Consiglio Comunale di giovedì 21 agosto la consigliera Sabrina Mandolini (FdI) aveva chiesto al sindaco di relazionare rispetto all'incontro avuto con i cittadini di Canale dando seguito a quanto già sollevato con un'interrogazione dai banchi dell'opposizione dal Pd. "Stiamo parlando - le parole del primo cittadino - di una infrastruttura che rientra nel Piano Italia 5G in attuazione del relativo bando pubblico PNRR, che sarà posizionata su un’area privata che è risultata idonea rispetto al Piano regolatore generale e per cui sono stati espressi i pareri favorevoli di Arpa e Usl, che hanno una competenza di carattere ambientale, e della Regione Umbria a cui compete l’autorizzazione sismica.



Alla luce della preoccupazione che mi era stata espressa da alcuni cittadini di Canale, li ho incontrati al Centro sociale della frazione insieme al vicesindaco, per spiegare loro l’iter autorizzativo e portando anche tutta la documentazione. Questi investimenti sono considerati opere di pubblica utilità necessari per garantire l’inclusione digitale e quindi l’opposizione da parte degli enti è molto rischiosa. E’ recentissima una sentenza del Tar Lombardia che ha completamente ribaltato il parere contrario del Comune con una sentenza che fa giurisprudenza riconoscendo il ruolo di opera di urbanizzazione primaria e quindi di pubblica utilità”.