"In cammino per l'acqua: dal Vanoi alle Valli del Paglia e del Chiani"

Da venerdì 18 a domenica 20 luglio il documentario "In cammino per l’acqua" (durata: 54 minuti) del regista Marco Pavan arriverà nel Centro Italia, tra Umbria, Lazio e Toscana. Un ciclo di proiezioni tra Allerona, Castel Viscardo, Acquapendente e Città della Pieve in una cornice di azioni per la difesa e salvaguardia dei fiumi, tra incontri, dibattiti, escursioni, visioni.

Il documentario disponibile dal mese di aprile racconta il cammino dei comitati di montagna tra Trentino e Veneto per salvare il torrente Vanoi da un inutile e dannoso progetto di diga, portando 13.000 firme fino a Venezia. Un progetto simile, per la costruzione di una diga, è previsto per il fiume Paglia, tra Umbria e Lazio, in un territorio che avrebbe bisogno di progetti diversi per la tutela delle acque e dell’ambiente. La proiezione è l’occasione per saperne di più, sia delle lotte in Trentino che in Umbria, ma anche per immergersi in paesaggi mozzafiato, dove la protagonista indiscussa è l’acqua, l’acqua bene comune.

Il ciclo di proiezioni è organizzato assieme al Comitato per la Difesa del Fiume Paglia e dal periodico d’inchiesta IrpiMedia che collabora alla distribuzione del documentario su territorio nazionale, con il patrocinio dei Comuni di Allerona, Castel Viscardo, Acquapendente, Proceno e Città della Pieve e vede la collaborazione di numerose associazioni del territorio, tra le quali l’Ecomuseo del Paesaggio Orvietano, Kairos APS, Il Ginepro ODV, Valdipaglia bene comune, Gruppo Ecologisti Il Riccio, Protezione Civile dell’Orvietano e tanti altri. Durante l’evento sarà possibile firmare la petizione "Valle del Fiume Paglia: No alla Diga, sì alla Riqualificazione Fluviale!"

Questo il programma della tre giorni:

venerdì 18 luglio

Acquapendente, Biblioteca Comunale

ore 18 - Assemblea popolare e conferenza stampa del Comitato per la Difesa del Fiume Paglia

ore 19 - Proiezione del documentario "In cammino per l'acqua"

sabato 19 luglio

Castel Viscardo, Parco del Pinaro

ore 10 - Land instant-art: visuali future sulla Media Valle del Paglia

sabato 19 luglio

Città della Pieve, Cortile di Palazzo Orca

ore 21 - Proiezione del documentario "In cammino per l'acqua"

Intervengono:

Marco Pavan, regista

Cecilia Anesi, IrpiMedia

Massimo Luciani, Comitato per la Difesa del Fiume Paglia

Contributi visivi ed esperienziali dagli Ecomusei e dal progetto "Soil ReGeneration"

domenica 20 luglio

Allerona - Castel Viscardo

ore 9 - Escursione "Appajja", passeggiata patrimoniale lungo il fiume - sentiero del Paglia

Orti in Pace – Riva destra del fiume

ore 18 incontro con Marco Pavan, regista del documentario "In cammino per l'acqua" e presentazione progetto "In cammino per l'acqua, dall'Amiata a Roma, lungo le Valli del Paglia e del Tevere". Seguirà l’azione collettiva "Diga Umana"

ore 20 - Ristoro condiviso per i partecipanti

ore 21.30 - Proiezione del documentario "In cammino per l'acqua"

Per ulteriori informazioni:

info@irpimedia.eu

info@marcopavan.com

comitatodifesapaglia@gmail.com

https://www.facebook.com/profile.php?id=61576104695459

https://www.instagram.com/comitatodifesapaglia/



Fonte: Comitato per la Difesa del Fiume Paglia