Maggio al Bosco Monumentale del Sasseto, le giornate di visita su prenotazione

ambiente

Non è ancora concluso l'iter di affidamento della gestione del Bosco Monumentale del Sasseto. Da parte della Centrale Unica di Committenza è in fase di elaborazione, infatti, il processo di valutazione delle offerte pervenute tramite bando pubblico. In questa fase di transizione, l’Amministrazione Comunale di Acquapendente ha scelto di garantire una fruizione parziale del sito, resa possibile grazie alla professionalità e disponibilità di personale interno qualificato per condurre le visite guidate, possibili su prenotazione nelle giornate di giovedì 1°, venerdì 9, venerdì 16, venerdì 23, sabato 24, venerdì 30 maggio e domenica 1° giugno, dalle 10.30 alle 15.

Una soluzione temporanea, pensata per non causare disagi ai visitatori, attraverso un percorso condiviso con il Consiglio di Frazione, la Pro Loco e numerosi residenti, con cui è avvenuto un confronto costante e costruttivo volto a tutelare sia il sito che l’accoglienza turistica del territorio. "Crediamo che un bene prezioso come il Bosco Monumentale del Sasseto – afferma la sindaca, Alessandra Terrosi – meriti tutela e valorizzazione, ma anche rispetto per la complessità delle procedure pubbliche e per il lavoro di chi, ogni giorno, si adopera per rendere questo patrimonio accessibile e protetto" come scrigno di biodiversità con una ricca flora e fauna con molti elementi rari per il Lazio.

Un luogo dal fascino unico che deve il suo nome ai tanti massi lavici originati da una rupe soprastante originata dal più antico vulcano laziale circa 820.000 anni fa, la cui bocca eruttiva era posizionata nell’attuale Castello di Torre Alfina, e la sua fama alla presenza del piccolo mausoleo in stile neogotico del Conte Edoardo Cahen e ai tanti alberi di specie, ecologie e storie diverse che qui si ritrovano in una sorta di bosco-rifugio dove convivono il Faggio, l’Olmo Montano, l’Acero di Monte con il Leccio e l’Albero della Manna insieme ad altre trenta tipologie, fino ad essere considerato uno stupefacente esempio di foresta vetusta che, ad oggi, non risulta formalmente affidato ad alcun soggetto esterno.

Pubblicità

Per ulteriori informazioni e prenotazioni:

museo.fiore@comuneacquapendente.it