"Semi*n Azione", un'intera giornata di libero scambio di semi, piante e bulbi autoprodotti

ambiente

L’Associazione Culturale "Pachis" in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Lugnano in Teverina organizza una giornata di inizio primavera per promuovere il libero scambio di semi, piante, bulbi e qualsiasi autoproduzione vegetale in grado di essere riprodotta. Una giornata, in programma per sabato 5 aprile, dedicata alla salvaguardia del verde e delle produzioni autoctone. Lo scopo è quello divulgare la conoscenza delle varietà locali e la diffusione di antichi saperi in grado di proteggere e diffondere la biodiversità.

Sono organizzati banchi di scambio messi a disposizione dal Comune per promuovere la condivisione e la forza della “comunità del territorio”. La protezione e implementazione della biodiversità deve passare attraverso le pratiche comuni dei cittadini e per questo si promuovono azioni dedicate alla giusta comprensione di questi valori. Tradizioni e storia agricola e selvatica per guardare ad un futuro più semplice e naturale.

La partecipazione agli scambi è totalmente gratuita ma si consiglia la ‘prenotazione per poter usufruite dei banchi di appoggio. È richiesto di portare i propri semi o piante in bustine o contenitori che indichino i dettagli del contenuto. La giornata è scandita da interventi, dimostrazioni e talk condotti da professionisti del mondo agricolo, accademico e gastronomico desiderosi di condividere scienza e passione per la protezione del pianeta e della biodiversità.

Pubblicità

Dalla conservazione e riproduzione di sementi antiche al riconoscimento e utilizzo delle erbe selvatiche, dalla cucina alla cura del corpo attraverso ricette naturali, dalle giuste pratiche per proteggere e nutrire gli impollinatori alla produzione di miele, dal riconoscimento e raccolta di specie micologiche a grandi progetti di raccolta e studio di germoplasma. Questi momenti di condivisione sono coordinati dalla giornalista enogastronomica Lorenza Vitali di Witaly

Di seguito il programma completo:

10-10.30 Registrazione ed allestimenti scambi semi e piante



10.30-16 Libero scambio semi, bulbi, piante

Talk e Workshop

11-11.15: Saluti del Sindaco di Lugnano in Teverina Alessandro Dimiziani.

Il Campo Collezione Olea Mundi - Il Sindaco presenta il fiore all’occhiello del territorio: il grande progetto OLEA MUNDI,nato dalla collaborazione dell’amministrazione comunale con il CNR di Perugia, il Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria A3 e la Regione Umbria. Nel Campo Collezione di Lugnano in Teverina OLEA MUNDI sono presenti circa 1200 ulivi, che comprendono oltre 400 cultivar di olivo orappresentate da varietà provenienti dai paesi olivicoli del Mediterraneo, del Medio Oriente e delle nuove aree di coltivazione.

11.15-11.45 Associazione Cercatori di Semi - Dalla ricerca alla produzione e conservazione delle varietà antiche, accorgimenti per uno scambio semi più sicuro” e Francesco Marotti, agronomo, “l’importanza delle varietà antiche in relazione al cambio climatico”. Alla fine dell’intervento regaleranno sementi riproducibili appartenenti alla loro banca dei semi

11.45-12 La fava Cottora dell’Amerino - Daniela Passagrilli, produttrice del territorio, presenta l’antica varietà autoctona ricca di cultura e caratteristiche peculiari.

12-12.15 Ricerca sulle fruttifere antiche e sulle viti storiche autoctone. Paolo Arice, referente per la condotta Slowfood del territorio Amerino, presenta i risultati di uno studio pubblicato dal polo tecnologico regionale 3A.

12.15-12.30 La semina sostenibile per le api e gli impollinatori – Mirko Pacioni, Naturalista - Fondazione MELEIROS Api, Miele, Biodiversità descrive i cardini fondamentali per la salvaguardia degli impollinatori e quindi delle produzioni agricole.

15-15.30 Gastronomia e farmacia dei nostri prati, dalla teoria alla pratica - Dafne Chanaz docente universitaria, giornalista, cuoca esperta di erbe spontanee e autrice dei testi “Il prato è in tavola” e “Coltivare il benessere con le piante selvatiche”

15.30-16 Riconoscimento e salvaguardia del mondo micologico - Giorgio Materozzi Presidente del Gruppo Micologico Ternano studia funghi dal 1980 e presenta il corretto modo di valutare, raccolgiere e proteggere le specie micologiche locali.

16-16.30 “Cibo per la Pelle”, progetto divulgativo volto a valorizzare l’autoproduzione di cosmetici sostenibili - Sarah Baldolini - ’Associazione Antichi Rimedi Millenari realizza uno scrub corpo con ingredienti naturali e alimentari semi, piante officinali e olio evo.

Workshop in cucina

Un momento in cui la pastry chef Donatella Aquili condivide facili tecniche per un corretto utilizzo delle erbe selvatiche in cucina

15.30-16.00

Preparazioni con le erbe selvatiche

Donatella Aquili, pastry chef esperta di panificazione e pasticceria, docente di Storia e Cultura dell'Alimentazione e di Cucina Italiana della tradizione. È responsabile del Laboratorio di Storia della Cucina presso il Corso di Laurea in Economia e Cultura dell'Alimentazione dell'Università degli Studi di Perugia.

Attività



Per meglio conoscere il territorio incontaminato che ospita l’evento è organizzata una interessantissima passeggiata con Dafne Chanaz, scrittrice, cuoca e studiosa di erbe selvatiche che accompagna i partecipanti nella raccolta delle spontanee nei campi limitrofi al paese.

11-12 Passeggiata con riconoscimento e raccolta erbe spontanee 20 euro (bambini e ragazzi sotto i 18 anni gratuito) Prenotazioni WhatsApp 349.3922564.

Appuntamento ore 11 Parcheggio Parco degli Ulivi all’ingresso del paese

Per il Pranzo sono organizzati menù a prezzo speciale con suggestioni legate alle erbe selvatiche e al tema dell'evento proposti dai ristoranti del territorio, partner della giornata. Per info e prenotazioni è necessario contattare direttamente i ristoranti.

● Osteria di Bu Via Giuseppe Mazzini 4 - Centro storico - 338 491 5397

● Bistrot del Borgo - Via Umberto I, 39, - Centro Storico - 347 3343061

● Locanda Cireneo - Vocabolo Ceoli, 126 - 338 845 5181

● A Modo Mio - Viale Paolo Morseletto, 4 - 347 706 7658

● Agriturismo Poggio del Bolognino - Vocabolo Bolognino, 103 - 340 9278105

● Il Food Truck “L’incrocio saporito di Katia” è presente nel parcheggio del Parco degli Ulivi all’ingresso del paese con prezzi dedicati per i partecipanti.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni:

Per lo scambio semi, bulbi e piantine è consigliato registrare in anticipo la presenza tramite whatsapp. Per meglio gestire gli scambi sono messi a disposizione dei tavoli da parte del Comune.

Per la passeggiata raccolta erbe è previsto un costo di partecipazione e necessaria la prenotazione con ricezione di conferma ai contatti indicati:

WhatsApp

Scambio semi e piante: Laura 324.6214061

Passeggiata riconoscimento erbe: Dafne 349 392 2564

pachisroma@gmail.com