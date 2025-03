"Vivi e vegeti", tra libri e germogli si viaggia nella letteratura di divulgazione

ambiente

La 19esima edizione del Festival "Pagine a Colori" propone per domenica 30 marzo, un'opportunità imperdibile per riscoprire la natura in compagnia di Marco Pardini, naturopata, operatore di medicina tradizionale, esperto etnobotanico e narratore, che guiderà i partecipanti in un viaggio affascinante tra erbe, alberi e storie incantate. La giornata inizierà alle 10.30 con la passeggiata etnobotanica "Sentieri narrati… tra erbe, alberi e altri incanti", lungo il suggestivo tracciato delle mura di Tarquinia.



La partenza sarà da Palazzo Bruschi Falgari (Via Umberto I, 34). Un'esperienza unica, per conoscere la flora locale attraverso la lente della tradizione e della cultura popolare. Nel pomeriggio, alle 16.30, alla Biblioteca Comunale "Vincenzo Cardarelli", si terrà l'incontro "Il Piantastorie", un affascinante momento di narrazione dove la lettura e la natura si incontrano per regalare un'esperienza di magia e incanto. Le attività sono gratuite e si rivolgono a grandi e bambini.





Nel weekend successivo, un workshop di formazione e aggiornamento dedicato alla letteratura di divulgazione scientifica e ambientale, fiction e non fiction, per l’infanzia e l’adolescenza. Ha per nome "Vivi e vegeti: tra libri e germogli. Viaggio nella letteratura di divulgazione tra albi illustrati, poesia, autobiografia, narrazione e fumetto" e si presenta come un seminario a carattere multidisciplinare, che offrirà competenze specifiche per percorsi didattici e progettuali tra letteratura, poesia, scienza, ambiente, illustrazione e lettura ad alta voce, in programma alla Biblioteca Comunale. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Aps Dandelion e Cooperativa "Essemme - Soluzioni per il Miglioramento" di Viterbo, ente accreditato per il riconoscimento del Miur.



Il corso, rivolto a insegnanti di ogni ordine e grado, educatori, bibliotecari, adulti a vario titolo interessati alla letteratura per l’infanzia e l’adolescenza e alla divulgazione, prevede quattro moduli da quattro ore ciascuno tenuti da Roberta Favia, Alessandro Riccioni, Gioia Marchegiani e Alfonso Cuccurullo. È possibile sia partecipare all’intero del percorso formativo che frequentare soltanto i singoli moduli. Per conoscere i costi e le modalità d’iscrizione è possibile scrivere una mail all'indirizzo formazione@essemme.vt.it oppure chiamare al numero telefonico 0761.304912. Le iscrizioni sono aperte fino alle 13 di lunedì 31 marzo.



La prima giornata, sabato 5 aprile, propone, dalle 9 alle 13, l’intervento della blogger ed esperta di letteratura per l’infanzia e l’adolescenza Favia sulle peculiarità della letteratura fiction e non fiction di ambito scientifico, approfondendo le potenzialità di questa tipologia narrativa nello sviluppo di competenze cognitive, comunicative, affettive, relazionali ed emozionali. Dalle 15 alle 19, l’incontro "Una foresta di parole. Natura e poesia" dello scrittore Riccioni dedicato alla poesia come forma letteraria apparentemente distante dalla divulgazione e che invece può aprire margini originali di lavoro tra letteratura e natura.



La seconda giornata, domenica 6 aprile, presenta, dalle 9 alle 13, il laboratorio dell’illustratrice Marchegiani, che sarà concentrato sulla forza dell’illustrazione naturalistica, indagando quindi un altro linguaggio essenziale e tipico della letteratura illustrata anche di non-fiction. Dalle 15 alle 19, il momento "A piedi nudi nei libri", con l’attore e formatore Cuccurullo incentrato sulla lettura ad alta voce, come mezzo per far entrare bambini e bambine, ragazzi e ragazze, nel mondo della lettura e della lettura condivisa attraverso l’uso della voce e del corpo.



Per ulteriori inrormazioni:

0766.849284 - 0766.849282

festivalpagineacolori@gmail.com