Dalle profondità marine alle stelle: un viaggio nella scienza della natura che ci circonda

Immaginate di trovarvi faccia a faccia con uno squalo, per poi, poche ore dopo, scrutare le stelle attraverso un telescopio. Sembra un sogno, vero? Eppure, è stata la nostra incredibile realtà durante la gita all'Acquario di Genova e all'Osservatorio di Saint Barthélemy in Valle d'Aosta. Si tratta di un viaggio d'istruzione che l'IIS Majorana-Maitani realizza da oltre quindici anni con le classi del biennio del Liceo Scientifico e delle Scienze Applicate di Orvieto.

Per noi, comunque, questa non è stata una “gita scolastica”, ma un'immersione nella scienza che ci ha aperto gli occhi sulla meraviglia del mondo che ci circonda. Abbiamo esplorato le sale dell'Acquario, incontrando creature marine di ogni tipo e imparando i segreti degli ecosistemi oceanici. Poi, sotto il cielo stellato di Saint Barthélemy, abbiamo viaggiato tra costellazioni e pianeti, guidati da esperti che hanno saputo trasmetterci la loro passione per l'astronomia.

Questo viaggio è stata una scoperta emozionante nel mondo della scienza che ci ha portato dalle profondità marine alle vette stellari. A Genova, l'Acquario ci ha spalancato le porte di un mondo sommerso, dove abbiamo incontrato da vicino creature affascinanti come delfini, squali e meduse, accompagnati da guide che ci hanno svelato i segreti di questo complesso ecosistema. Il laboratorio di classificazione degli invertebrati ci ha poi permesso di trasformare le nostre conoscenze in pratica, analizzando da vicino diverse specie al microscopio e sviluppando le nostre capacità di osservazione.

A Saint Barthélemy, l'Osservatorio Astronomico è stata la nostra porta verso le stelle. L'emozione di osservare costellazioni, pianeti e galassie attraverso i telescopi è stata unica, così come il viaggio nel planetario, che ci ha aiutato a comprendere meglio i meccanismi dell'universo. Anche qui, il laboratorio di microscopia ci ha permesso di apprezzare la complessità del mondo naturale, osservando da vicino licheni e altri organismi.

Questo viaggio è stata un'avventura indimenticabile, un mix di scoperte, emozioni e riflessioni. Abbiamo imparato tanto sulla biodiversità marina, sull'universo e sull'importanza di preservare il nostro pianeta. Un ringraziamento speciale va ai nostri insegnanti e alle guide che hanno reso possibile questa esperienza straordinaria.

Valter Scudero, Giordano Bernardini (classe 1S1)

