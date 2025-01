Mab Unesco Monte Peglia condivide le analisi di Coldiretti sui danni da cambiamenti climatici

ambiente

"Le analisi di Coldiretti sui danni da cambiamenti climatici che hanno portato danni per almeno 9 miliardi di euro all'agricoltura italiana sono pienamente condivisibili, e tali consapevolezze vanno supportate e sostenute ad ogni livello". È quanto si legge in un comunicato della Riserva della Biosfera Unesco del Monte Peglia.

"Il tema dell’approvigionamento idrico - prosegue la nota - va di pari passo con la ricerca delle soluzioni scientifiche più avanzate che consentano di affrontare le siccità e di gestire le crisi ed emergenze climatiche che saranno sempre più esponenziali e porranno a rischio non solo le popolazioni più vulnerabili ma interi e trasversali sistemi produttivi, in settori strategici e vitali, come quelli della qualità e della sicurezza alimentare. Come più volte ricordato nei documenti internazionali le Riserve della Biosfera dell’Unesco 'fungono da modelli globali per integrare la tutela e conservazione dei sistemi ecologici con lo sviluppo sostenibile.

Sono laboratori per la ricerca interdisciplinare, che forniscono approfondimenti su come i sistemi naturali e umani interagiscono per raggiungere resilienza ed equità' e il raccordo che la Riserva della Biosfera Unesco del Monte Peglia, Riserva Mab Unesco dell’Umbria si propone a tali fini di operare, nel confronto costante con la scienza e nella promozione delle cooperazioni interistituzionali più avanzate, strumento essenziale per gestire e governare tali processi".