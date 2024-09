"Strade Maestre", partito da Orvieto il primo Anno Scolastico che cammina lungo mille chilometri

ambiente

È iniziato lunedì 16 settembre da Orvieto il primo Anno Scolastico in cammino, "Strade Maestre", l'originale progetto educativo che porterà una decina tra ragazze e ragazzi delle scuole superiori e alcune guide-insegnanti a svolgere un programma di studio itinerante, viaggiando zaino in spalla per nove mesi, da settembre 2024 a giugno 2025, lungo un percorso di oltre mille chilometri attraverso dodici regioni italiane: Umbria, Lazio, Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Il gruppo in partenza è formato da 8 giovani tra i 17 e i 18 anni – Anna, Ariele, Aron, Edoardo, Gioele, Lisa, Lolevia e Neri – provenienti da diverse parti d’Italia, una di loro dall’Australia, e da quattro guide-insegnanti Roberta Cortella, Marco Saverio Loperfido, Marcello Paolocci e Roberto Tigani. La "classe in viaggio" è supportata da una squadra composta da altri accompagnatori satelliti, guide-insegnanti che si uniranno al gruppo in determinati periodi e faranno attività online, per proporre approfondimenti su specifici argomenti e per formarsi sul campo per condurre i prossimi anni scolastici di "Strade Maestre" e altre esperienze di educazione in cammino.



Il primo giorno della scuola in cammino è iniziato davanti alla Stazione Ferroviaria di Orvieto, quando i giovani e le guide-insegnanti si sono incontrati per poi incamminarsi verso il centro storico. Al Palazzo del Capitano del Popolo, la presentazione del progetto, introdotta dal presidente dell’Associazione Italiana Via Romea Germanica, Mirko Pacioni, alla quale sono intervenuti i promotori di "Strade Maestre" e fondatori della Cooperativa CamminaMenti, Roberta Cortella, Niccolò Gori Sassoli, Marco Saverio Loperfido, Marcello Paolocci ed Emilio Ruffolo, il rappresentante del Club Alpino Italiano, Filippo Di Donato, il presidente dell'Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche, Guglielmo Ruggiero e i giovani in partenza, che hanno dialogato con il pubblico e la stampa.



Nel pomeriggio la compagnia ha visitato il Duomo per poi camminare - insieme a familiari, amici e rappresentanti delle organizzazioni che sostengono l’impresa - fino alla frazione di Gabelletta, dove si trova la sede del Gruppo Scout Agesci Orvieto 1, che ha ospitato la classe in cammino per la prima notte del viaggio. Organizzato dalla Cooperativa Sociale "CamminaMenti" con la collaborazione di una rete di cui sono i principali sostenitori l'Aigae, il Cai e la Fondazione Generas, il primo anno sulle "Strade Maestre" (qui descrizione e mappa) si svolge nell’arco di circa 240 giorni, con due pause per le Vacanze di Natale e di Pasqua, e prevede un’alternanza tra giornate di cammino e periodi residenziali.

"Siamo molto contenti di contribuire a questo progetto formativo innovativo: l’anno scolastico in cammino che ha preso il via oggi esprime al meglio la convinzione di AIGAE di sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto e alla conoscenza della natura e degli ambienti rurali" afferma Guglielmo Ruggiero, presidente AIGAE. "Come main partner del progetto AIGAE condividerà con Strade Maestre le competenze e l’esperienza consolidata negli anni, le nostre guide, circa 3500, supporteranno questo progetto sia dal punto di vista logistico che di conoscenza ambientale del territorio, svolgendo attività di didattica, educazione, interpretazione e divulgazione ambientale".



I processi di apprendimento ruotano attorno all’esperienza del viaggio a piedi, alla vita in comune, alla sperimentazione di stili di vita sostenibili, agli incontri con le persone lungo la strada, alle visite di città, paesi, montagne, campagne, foreste, siti archeologici, musei, alla partecipazione a laboratori, convegni, spettacoli e altri eventi, cui fanno da filo conduttore le attività transdisciplinari proposte delle guide-insegnanti.

Il programma del viaggio è in parte già strutturato in parte in divenire. Deviazioni e tappe impreviste fanno parte di un percorso di formazione basato sulla ricerca della meraviglia, l’avventura, la possibilità di imparare a procedere con profondità e lentezza, dolci e leggeri sulla Terra.



Scaturita dall’incontro di persone che operano al crocevia tra insegnamento, educazione, escursionismo, innovazione e comunicazione sociale, la proposta di "Strade Maestre" ha tra i suoi obiettivi generativi quello di dare vita a una comunità professionale in cui confluiscono diverse esperienze e competenze: guide, docenti di diverse discipline, persone attive in diversi ambiti come l’educazione e la formazione, la cura delle persone e dell’ambiente, l’inclusione sociale, lo sport, la cultura. Durante il viaggio si percorreranno tratti di lunghi cammini, come il Sentiero Italia, si svolgeranno attività di montagnaterapia e iniziative formative e progettuali con le guide ambientali escursionistiche, per creare occasioni di lavoro qualificato aprendo nuovi collegamenti con il mondo della scuola.



I promotori di "Strade Maestre" lavorano per ottenere un riconoscimento formale dei risultati formativi del progetto, analogamente a quanto accade, per esempio, con le esperienze di studio all’estero. A tal fine si stanno confrontando con rappresentanti del sistema dell’istruzione pubblica e di altre agenzie educative, italiane e internazionali, e hanno stabilito collaborazioni con il mondo dell’università e della ricerca. "Strade Maestre" si realizza grazie al supporto di una rete di partner, in divenire, ad oggi composta da:



main partner

Aigae – Associazione italiana guide ambientali escursionistiche e CAI - Club Alpino italiano, che mettono a disposizione "zaini di studio" dal valore di 20.000 euro per finanziare il primo anno scolastico e seguono il progetto con le proprie strutture nazionali e locali.



sostenitori

Associazione Italiana Persone Down – Pisa, Compagnia dei Cammini, Eurita, Il Filo di Simo, GNV, Mioja máls og laesis, Montagna Leader, Università di Roma Foro Italico e Università di Verona, che apportano risorse economiche e logistiche, e con cui sono in cantiere progetti di ricerca scientifica.



fornitori speciali

Ammappalitalia, Fantageografica, Gardensharing, Garmont, GeDInfo, James Cadle's Flag of Earth, Ilde Sonora, Le Terre di Castalia, Loescher Editore, Smart Walking, SOS Graphics fornitori di idee, conoscenze, contatti e strumenti funzionali all’organizzazione del viaggio, alla didattica e alla comunicazione.



lungo la via

realtà che offrono ospitalità e organizzano attività con il gruppo in cammino: Associazione Acqua, Amici della Via Clodia, Ananda, Agesci Orvieto 1, Gli Argonauti, Around the walk, Audiotrekking, Cammino dei Tre Villaggi, Cammino di San Cristoforo, Cammino tra terra e mare, Cai Orvieto, Caretta Calabria Conservation, CCF Balduina ASD, Farm Cultural Park, Fondazione Lavoro per la persona, Il Cammino della Nona Casa, Inerzia Breakers, La Terra di Bo, Masistro Park, Nomadelfia, Palma Nana, Ritmo dei Passi, Terre di Vasia, Associazione Italiana Via Romea Germanica.



patrocini

ASviS - Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, Federcammini, Lunghi Cammini, IT.A.CA - Festival del turismo responsabile, Associazione Italiana delle Vie Francigene.



media partner

Stemal production, per la realizzazione di un film-documentario sul viaggio.



collaborazioni

CamminaMenti lavora per avviare ulteriori collaborazioni e ringrazia le molte persone e organizzazioni che l’hanno contattata e la stanno contattando, impegnandosi a dare riscontro a tutte.

Per ulteriori informazioni:

www.strademaestre.org