La Scarpinata a Monte Rufeno compie 40 anni. Trekking e Festival della Sostenibilità e del Paesaggio Rurale

ambiente

La Scarpinata a Monte Rufeno , evento che ogni anno raduna centinaia di appassionati di trekking e non solo, giunge alla sua 40esima edizione e viene proposta quest'anno insieme al Festival della Sostenibilità e del Paesaggio Rurale . In programma tre giorni di iniziative all'insegna della natura, dell'attività fisica e dei buoni sapori a Trevinano, a cura di Comune di Acquapendente, con il prezioso contributo di Sergio Pieri, Riserva Naturale Monte Rufeno e Pro Loco Trevinano, con il patrocinio e il sostegno di Regione Lazio e Unicoop Tirreno e in collaborazione con varie realtà locali tra cui l'Ecomuseo Alta Tuscia del Paglia.

Si inizia venerdì 20 settembre con due iniziative che interessano in particolare gli studenti nell'ambito del Fespar. Alle 9, nella Sala Polivalente "Renato Giannotti" di Trevinano avrà luogo il convegno "Il paesaggio e l'assetto della viabilità forestale e rurale: una storia digitalizzata per comprendere, gestire, valorizzare il territorio". Relatori i professori Angela Lo Monaco, Maria Nicolina Ripa e Rodolfo Picchio del Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali dell'Università degli Studi della Tuscia, per un incontro che vedrà la partecipazione delle scuole. Alle 10 è prevista la passeggiata escursionistica nella Riserva Naturale Monte Rufeno, riservata agli studenti della seconda media. Nel pomeriggio, alle 17, trekking in notturna sempre nella Riserva, con ritrovo al Casale Tigna (cena su prenotazione al numero telefonico 335.8425703).

Nella mattina di sabato 21 settembre ci si sposta nel confinante comune umbro di Allerona, uno de "I Borghi più belli d'Italia" da sempre partner della Scarpinata, per una camminata di 12 chilometri, con inizio alle 8.30, lungo i sentieri della Selva di Meana. Il ritrovo è in Piazza Lupi, in prossimità della Porta del Sole per le iscrizioni sul posto con e senza pranzo. Alle 17, a Trevinano, in Piazza del Comune la presentazione del libro "Terra e vita" di Ugo Nardini, seguita alle 19 dalla premiazione del concorso di pasticceria "Dolce di Sera" e alle 19.30 dalla serata di street food lungo le vie del borgo con degustazione di piatti tipici della Pro Loco e dei ristoranti locali in abbinamento a "I Vini del Barbarossa", il tutto accompagnato da musica popolare.

Domenica 22 settembre, infine, è il grande giorno della Scarpinata a Monte Rufeno numero 40, con ritrovo alle 8 in Via Porta San Lorenzo e partenza alle 9 da Largo Bourbon del Monte. Preiscrizioni sabato 21 settembre, dalle 16 alle 21, presso la Pro Loco. Iscrizioni la mattina stessa sul posto. Due, quest'anno, i percorsi previsti, lunghi rispettivamente 10 e 23 chilometri. La quota di partecipazione è di 15 euro e comprende gadget, colazione nel bosco e pranzo all'arrivo.

Nel frattempo, dalle 8.30, nella Sala Polivalente, nell'ambito del Fespar, prende il via il secondo concorso di pittura estemporanea "Trevinano, dintorni e Scarpinata" a cura delle associazioni Lautun Rasna e Pro Loco con patrocinio di Comune e Riserva Naturale Monte Rufeno (Per ulteriori informazioni: 333.4822097 - 388 8246791 - lautunrasna@gmail.com ). Alle 12.30 apertura del ristoro finale ed esibizione di un'orchestra di musica popolare. I tre giorni di iniziative si concludono alle 17 in Piazza del Comune con la consegna delle opere, l'esposizione e la premiazione del concorso di pittura estemporanea.

"La Scarpinata a Monte Rufeno – afferma Glauco Clementucci, assessore all'Ambiente e alla Frazione di Trevinano – raggiunge l'importante traguardo dei 40 anni e si unisce con il Festival della Sostenibilità e del Paesaggio Rurale. Ne derivano tre giorni di eventi di primo piano per Trevinano, Acquapendente e il suo territorio, in grado di coniugare una sana attività fisica con il rispetto dell'ambiente e la valorizzazione turistica, facendo conoscere ai partecipanti e ai visitatori le bellezze della nostra zona. Tematiche, queste, che sono tutte al centro della nostra azione amministrativa. Ricordiamo, inoltre, che il borgo di Trevinano è interessato dal grande progetto di rigenerazione urbana e culturale 'Trevinano Ri-Wind' finanziato con fondi Pnrr. Grazie fin da ora a tutti coloro che parteciperanno e agli organizzatori per l'impegno profuso ogni anno".