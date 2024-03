Castiglione del Lago si conferma Comune Plastic Free anche per il 2024 con due tartarughe

ambiente

Sabato 9 marzo a Milano si è svolta la premiazione dei Comuni Plastic Free 2024 con ben 111 comuni che hanno ricevuto il trofeo a forma di tartaruga e l’attestato di virtuosità di 1, 2 o 3 tartarughe: Castiglione del Lago ha conseguito il terzo riconoscimento consecutivo e l’importante conferma delle due tartarughe a testimonianza del livello di virtuosità raggiunto e mantenuto dall’Ente. In Umbria Castiglione del Lago e Corciano sono gli unici comuni premiati.



A ritirare l’ambito riconoscimento per il Comune di Castiglione del Lago la vicesindaco Andrea Saccoaccompagnata dalle referenti Monica Poggiani ed Emilia Pollasto. Il premio è dedicato ai comuni che si sono distinti adottando una serie di misure volte a migliorare il proprio territorio per il bene dell’ambiente e per il bene delle future generazioni. In quest'edizione i criteri di valutazione si basavano su cinque pilastri: lotta contro gli abbandoni illeciti, sensibilizzazione del territorio, collaborazione con l’associazione Plastic Free, gestione dei rifiuti urbani, attività virtuose realizzate.



«Siamo molto soddisfatti del riconoscimento – ha affermato la vicesindaco Andrea Sacco – che per il terzo anno consecutivo certifica l’impegno e la sensibilità che il nostro Comune mette quotidianamente nella gestione e nella promozione di un ambiente pulito e più sostenibile. Un’attenzione per nulla scontata frutto di azioni concrete che, in questi cinque anni di amministrazione, hanno cambiato il rapporto della cittadinanza castiglionese con la risorsa principale del nostro territorio, quell’ambiente che dobbiamo continuare a tutelare e preservare per le future generazioni. Un particolare ringraziamento all’associazione Plastic Free e alla sua delegata Monica Poggiani sempre presente, attenta e propositiva nel rapporto con l'Ente».



«Castiglione del Lago – ha dichiarato Monica Poggiani – ha confermato per il terzo anno consecutivo le due tartarughe: come cittadini possiamo essere molto fieri e orgogliosi. L’Amministrazione comunale sta facendo un ottimo lavoro per salvaguardare e migliorare il territorio. Ringrazio Leonardo Puliti, Referente Regionale Marche-Umbria ed Emilia Pollasto, Referente Provinciale di Terni per avermi accompagnato nella premiazione del Comune, tutta l'Amministrazione comunale castiglionese e i volontari».



Comunità virtuose nel contrasto dell’inquinamento prodotto dall’abbandono e dall’uso smodato della plastica nella terza edizione della manifestazione per la consegna del riconoscimento di “Comune Plastic Free”, primeggia anche il territorio di Castiglione del Lago. Ad ottenere il premio “Comune Plastic Free”, il riconoscimento a forma di tartaruga ideato e promosso dall’associazione Plastic Free Onlus, l’organizzazione di volontariato presieduta da Luca De Gaetano, impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, in questa nuova edizione sono state ben 111 amministrazioni comunali: un balzo notevole se si pensa che solo un paio di anni fa erano solo 49 le realtà comunali che erano state premiate.