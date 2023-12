"L'Africa affascinante complessa e vulnerabile". La Riserva MAB Unesco del Monte Peglia alla presentazione del Calendario CITES 2024 dei Carabinieri Forestali

ambiente

Su invito del generale di Corpo d’Armata Andrea Rispoli, che ha assunto il comando nazionale dei Carabinieri per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare (CUFAA), la Riserva della Biosfera Unesco del Monte Peglia, nelle persone del presidente, l'avvocato Francesco Paola, e del generale Antonio Ricciardi, presidente onorario del Centro Studi Strategici sul Clima e le Emergenze Climatiche della Riserva, ha partecipato alla presentazione del calendario CITES 2024 dei Carabinieri Forestali, tenutosi presso il Museo delle Civiltà di Roma e ad oggetto quest'anno "L'Africa affascinante complessa e vulnerabile".



"Ringrazio molto - dichiara il presidente Paola - il generale comandante Andrea Rispoli per la qualità delle analisi, e non potrebbe esservi tema più attuale e affascinante appunto di quello trattato. Sono molteplici le sfide strategiche in materia di governo delle crisi climatiche il cui snodo è e sarà sempre più l’Africa. Come giustamente ha evidenziato il direttore generale Oliviero Montanaro questo non solo un calendario è un messaggio sulla biodiversità volto ai paesi e alle aree più deboli e vulnerabili".

"Uno dei tratti istitutivi della Riserva della Biosfera Unesco del Monte Peglia - evidenzia ancora il presidente Paola - fu proprio quello di divenire ponte di congiunzione graduale, culturale e scientifica tra l’Europa e l’Africa, posti come siamo al centro dell’Umbria e quindi dell’Italia e dell’Europa. È una sfida graduale bene evidenziata nell’evento promosso dai Carabinieri forestali al quale siamo stati molto lieti di partecipare, nell’ambizione, questo il termine spesso usato nell’Accordo di Parigi sul clima, di giungere alla comprensione progressiva e globale dei tempi attuali e di poterli governare a sostegno delle popolazioni più vulnerabili e nella prevenzione delle crisi ed emergenze climatiche ricorrenti".

"Le sfide strategiche che riguardano l’Africa - conclude il presidente Paola - ad esempio quella che concerne la gestione dello smaltimento dei rifiuti, che ha impatti ambientali molto pratici e concreti che sono devastanti involge sfide che sono anche industriali, oltre che scientifiche e culturali, che dovranno avere come approdo modelli evoluti di economia circolare e quindi la qualità della vita delle persone e lo sviluppo sostenibile dei territori. Vi è un gap enorme da colmare e occorre condividere know how e best practies scientifiche e industriali, poiché è la cooperazione fra Stati che è fondamentale per la transizione ecologica in Africa e altrove. L’anno 2023 che si conclude secondo i dati Copernicus, è stato l'anno più caldo dall'inizio della rivoluzione industriale con l’urgenza di azioni non più rinviabili".

Nella foto l’avvocato Francesco Paola e il generale Antonio Ricciardi all’evento



Fonte: Riserva Mondiale della Biosfera Unesco del Monte Peglia

Associazione Monte Peglia per Unesco Soggetto Gestore della Riserva della Biosfera Unesco del Monte Peglia