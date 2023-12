"Raccolta mozziconi", Plastic Free in prima linea per difendere l'ambiente

ambiente

Ogni singolo mozzicone di sigaretta può contaminare fino a mille litri di acqua. Il filtro è, infatti, composto di acetato di cellulosa, non biodegradabile che si decompone in microplastiche che si disperdono nei laghi, nei fiumi e nei mari. È questo il senso dell’evento “Raccolta mozziconi” organizzato da Plastic Free domenica 17 dicembre nel centro storico di Castiglione del Lago con inizio alle o9 partendo da Via del Rondò a pochi metri da Porta Senese. Con il patrocinio del Comune di Castiglione del Lago la raccolta vede la collaborazione dell’associazione “Eventi Castiglione del Lago” che organizza “Luci sul Trasimeno” il grande evento natalizio nato intorno all’Albero di Natale sull’acqua più grande del mondo.



"La lotta ai mozziconi è iniziata!" afferma Leonardo Puliti, referente Plastic Free per Marche e Umbria. "Ringrazio in primis - aggiunge - i tanti volontari Plastic Free che parte parteciperanno all’evento, sfidando il freddo pur di dare un loro contributo per la tutela ambientale della loro città. Un plauso va all’Amministrazione Comunale di Castiglione del Lago ed in particolare il sindaco Matteo Burico e l’assessore all’ambiente Fabio Duca che sono sempre schierati in prima linea in tutte le nostre iniziative. Un ultimo ringraziamento alla nostra referente locale Monica Poggiani per l’impegno e la passione che dimostra tutti i giorni per la tutela del nostro pianeta. Buona raccolta!".



Castiglione del Lago ha conseguito da Plastic Free, all’inizio del 2023, la doppia tartaruga, unico comune in Umbria, che certifica le politiche ambientali virtuose e i risultati conseguiti, grazie a un attento esame composto da 22 punti di valutazione con cinque criteri valutati dal comitato: rapporto di collaborazione con Plastic Free; corretta gestione dei rifiuti urbani; contrasto agli abbandoni illeciti; educazione e sensibilizzazione dei cittadini; azioni virtuose nel proprio territorio.

Castiglione del Lago è tra i comuni più virtuosi anche per il Rapporto Ecosistema Urbano Umbria, versione regionale del più noto dossier nazionale: nel 2022 il Comune di Castiglione del Lago si è distinto nella classifica generale delle città umbre analizzate per aver risalito la classifica, unica cittadina umbra, di ben tre posizioni.



Inoltre, nel periodo gennaio-ottobre di quest'anno, il valore della raccolta differenziata registrato ufficialmente a Castiglione del Lago è pari al 74,60% e rappresenta un dato nettamente superiore al valore della soglia del 72,50% fissata dalla Regione dell'Umbria: ciò colloca Castiglione del Lago al primo posto nella zona Trasimeno-Corciano. La rilevazione registrata a ottobre del 75,19% è di buon auspicio affinché questo primato venga consolidato e confermato anche a fine 2023.



"Come amministratori ma soprattutto come cittadini – afferma la vicesindaco, Andrea Sacco – abbiamo come obiettivo fondamentale quello della cura dell’ambiente e la sua tutela: è anche con queste iniziative che si dimostra attenzione al territorio che ci circonda. In questo contesto i volontari sono fondamentali perché danno il giusto input ad un percorso che non deve essere interrotto. Grazie a Plastic Free e ad Eventi Castiglione del Lago per aver promosso questa iniziativa. Dal nostro punto di vista la lotta ai mozziconi di sigarette è attuata anche in altre forme, infatti, in attesa di avviare un fattivo processo di trasformazione dei mozziconi di sigaretta in plastica riciclata, promuovendo appieno la sostenibilità attraverso l’economia circolare, il Comune ha provveduto all’acquisto e alla successiva installazione di 50 cestini porta rifiuti sui quali è montato un posacenere con contenitore interno in acciaio inox che viene periodicamente svuotato dagli addetti di TSA".



Ed ecco, in vista della giornata, qualche consiglio da Monica Poggiani, referente Plastic Free a Castiglione del Lago: "Per la raccolta servono un paio di guanti da giardinaggio o pinze telescopiche, vestiti e scarpe comode. Metti la maglia ufficiale Plastic Free se la possiedi, per chi viene per la prima volta saranno consegnate gratuitamente fino ad esaurimento scorte. Aiutaci a condividere l’evento invita i tuoi amici, parenti, figli, nipoti, nonni, zii: l'evento è aperto a tutti. Per qualsiasi informazione chiamatemi al numero telefonico 347.8105029".



L’iscrizione alla “Raccolta mozziconi” è obbligatoria e, come sempre, gratuita: basta un minuto, con pochi click, collegandosi al link.