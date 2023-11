C'è l'Assemblea Generale per i Contratti di Fiume in Umbria

ambiente

Lunedì 6 novembre, a partire dalle 9.30, presso la sede di Alta Scuola, in Via delle Conce 5, ad Orvieto, si svolgerà l’Assemblea Generale per i Contratti di Fiume in Umbria che replica per l'Umbria assemblee sollecitate dal Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume, già svolte in Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Liguria, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, organizzate e partecipate da assessori, direttori e dirigenti regionali nonché da takeholders pubblici e privati che hanno operato e che operano nei Contratti di Fiume in preparazione della 12esima riunione del Tavolo Nazionale che si svolgerà a dicembre a Napoli. L’assemblea è organizzata da Alta Scuola unitamente allo stesso Tavolo Nazionale, INU Umbria e alla Società Italiana di Geologia Ambientale (SIGEA).

Qui il programma dettagliato.