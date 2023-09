Dalla Regione 73.000 euro per il recupero di aree e percorsi naturalistici

ambiente

È stato finanziato al Comune di Vitorchiano dalla Regione Lazio il recupero di alcune aree e alcuni percorsi naturalistici, nell'ambito del PSR Lazio (Programma di sviluppo rurale) 2014-2020 per la valorizzazione delle foreste in termini di pubblica utilità. Il progetto include l'area della storica Fontana del Duca, il percorso per raggiungerla attraverso i boschi da Strada Gramignana e il percorso delle Piagge dal borgo medioevale verso il Santuario di San Michele Arcangelo.

"Con specifica delibera di giunta - commenta l'assessore ai lavori pubblici Federico Cruciani - la Regione Lazio ha certificato la bontà dei progetti inviati dall'amministrazione comunale di Vitorchiano in seno al PSR, finanziando gli stessi con circa 73.000 euro complessivi. Un ulteriore e importante tassello nel percorso di valorizzazione del paese e del territorio e a tutela dell'ambiente in cui viviamo".

Sono previsti interventi di messa in sicurezza e sistemazione dei percorsi, il posizionamento di nuova cartellonistica, tavoli e arredi per rendere le aree interessate fruibili e sicure, adatte a grandi e piccoli. "Con queste azioni - conclude Cruciani - i bellissimi luoghi che circondano Vitorchiano saranno resi ancor più belli e accessibili sia ai residenti che ai visitatori".