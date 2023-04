Giannandrea Mencini presenta "Biovversità. Il vizio delle monocolture nell terre alte"

ambiente

Domenica 30 aprile alle 18.30 nell’ambito di "Tuscia in Bio", a Viterbo, in Piazza del Sacrario, sarà presentato il libro "Biovversità. Il vizio delle monocolture nelle terre alte" alla presenza dell'autore, Giannandrea Mencini, del presidente del Biodistretto della Via Amerina e delle Forre, Famiano Crucianelli, e del presidente del Biodistretto del Lago di Bolsena, Gabriele Antoniella, che porteranno le esperienze dei territori dell’Agrofalisco e del Lago di Bolsena, al centro dell'inchiesta sulle monocolture realizzata dall'autore.



Quest'ultimo ha intrapreso un nuovo viaggio nelle Terre Alte per indagare la perdita di biodiversità nel Paese a causa del proliferare delle colture intensive. Un dialogo con diversi protagonisti per capire la diffusione del Prosecco nel Nord Est, dei meleti in Val di Non, dei noccioleti in Centro Italia, riportando accurate testimonianze sulle conseguenze ambientali, sanitarie e sulla biodiversità, causate dalla diffusione delle monocolture in Italia. Non solo aspetti negativi, ma anche storie virtuose e vincenti che vanno dal Veneto fino all'Alto Molise passando per il Lazio, dimostrando che è possibile anche un'agricoltura.