Il Festival della Sostenibilità e del Paesaggio Rurale si fa in quattro

Celebra la qualità dell'ambiente, in un contesto naturale che fa della bellezza la sua cifra più veritiera, la nuova edizione del Festival della Sostenibilità e del Paesaggio Rurale promosso dal Comune di Acquapendente, la Riserva Naturale Monte Rufeno, di cui quest'anno ricorrono i 40 anni della sua istituzione, e l'Ecomuseo Alta Tuscia del Paglia in collaborazione con l'Associazione Borghi Autentici d'Italia, la Pro Loco di Trevinano, l'Associazione Lautun Rasna e Giffoni Innovation Hub, polo creativo con sede a Milano, e varie realtà locali. Quattro giorni scanditi da incontri, confronti e scambi sui temi della conservazione dei paesaggi e delle pratiche agricole sostenibili, ma anche piaceri conviviali e forme di intrattenimento.

Si inizia giovedì 20 aprile alle 10 al Cinema Olympia di Acquapendente dove gli studenti incontreranno il Giffoni Innovation Hub che proporrà loro docufilm per l'ambiente e, a seguire, la presentazione del Fespar 2023. Cuore pulsante il borgo collinare di Trevinano, situato poco dopo il Parco di Villalba, lungo la Strada Provinciale che da Acquapendente conduce a San Casciano dei Bagni, nel cosiddetto Anello delle Tre Regioni. Qui venerdì 21 aprile alle 15.30 alla Sala Polivalente è atteso il saluto degli organizzatori e alle 16 la presentazione della mostra permanente "Le Terre di Creta. Emigrazione piansanese a Trevinano".

Interverrà Antonio Mattei, fondatore e direttore responsabile della rivista "La Loggetta" di Piansano, da cui sono tratti immagini e testi. Segue, alle 16.30, la presentazione del video-documentario "Terra Sola" curato da Martina Biancarini e Adio Provvedi. Alle 18, invece, l'architetto Maria Di Russo presenterà la sua tesi di laurea dal titolo "Immaginare un futuro diverso nelle Aree Interne. Il racconto, le immagini, la memoria: il masterplan narrativo come strumento di indirizzo per il rilancio del borgo di Trevinano". Un'ora dopo largo a Francesco Barberini, il giovane ornitologo testimonial del Giffoni Innovation Hub.

Sarà lui a presentare i documentari "Oltre i giganti" dedicato all'energia rinnovabile, "La challenge" sui comportamenti sostenibili, "Chiara come l'acqua" incentrato sull'importanza delle risorse idriche, "Quel che resta" su spreco alimentare e second life e "In viaggio con Azzurra" sulle scelte sostenibili. Sabato 22 aprile, invece, alle 9.30 sempre alla Sala Polivalente "Renato Giannotti" sarà la volta di "Il paesaggio rurale racconta la storia", lectio magistralis di Rossano Pazzagli, direttore della Scuola di Paesaggio "Emilio Sereni" presso l'Istituto Alcide Cervi di Gattatico e professore associato di Storia Moderna presso l'Università degli Studi del Molise.

Alle 10.30 il convegno di studio "Le comunità locali si prendono cura del paesaggio. Esperienze a confronto" a cui interverranno Gabriele Antoniella, presidente del Biodistretto del Lago di Bolsena, Famiano Crucianelli, presidente del Biodistretto della Via Amerina e delle Forre, Andrea Ferrante della Schola Campesina, Marco Lauteri, primo ricercatore del CNR di Porano, Roberto Macinelli, docente di agroecologia presso l'Università degli Studi della Tuscia, Marco Noferi, viticoltore biologico del Valdarno, Cinzia Scaffidi, giornalista e Massimo Sargolini, professore ordinario di urbanistica alla Scuola di Architettura e Design "E. Vittoria" dell'Università degli Studi di Camerino.

Dopo il pranzo su prenotazione alla Trattoria "Da Gianfranco", alle 15 sarà inaugurato il Sentiero della Scarpinata o del Trigono con una passeggiata guidata in compagnia di Francesco Barberini, Adio Provvedi, Sergio Pieri e Claudio Speroni. Alle 20 street food con la cucina dei ristoranti del borgo e street music con "I Misticanti Popolari". Domenica 23 aprile, infine, dalle 10 alle 19 largo al mercato nel borgo con le aziende aderenti al marchio "Natura in Campo" e alla rete di produttori "Trame di comunità, artigianato locale". Alla Sala Polivalente, alle 8, avrà luogo la timbratura delle tele per il primo concorso di pittura estemporanea "Trevinano e dintorni". Qui il regolamento completo.

Alle 10, passeggiata con il taccuino in compagnia del disegnatore naturalistico Marco Preziosi. Alle 16 la presentazione del volume "Le ali di Monte Rufeno" a cura degli autori Francesco Barberini e Matteo Faggi e l'illustrazione della mostra fotografica. A chiudere la giornata, intorno alle 19.30, la premiazione dei vincitori del primo concorso di pittura estemporanea "Trevinano e dintorni", i cui partecipanti dovranno consegnare le tele alle 17.30 per l'allestimento della mostra con le opere realizzate lasciandosi ispirare da un contesto naturalistico ricco di suggestioni.

Scopo dichiarato, "informare e sensibilizzare il pubblico sui temi ambientali e sulla tutela e promozione del patrimonio culturale e naturale del territorio". "Siamo lieti di riproporre il Festival della Sostenibilità e del Paesaggio Rurale – sottolinea il sindaco di Acquapendente, Alessandra Terrosi – e ancor più di poterlo fare a Trevinano, borgo al centro della nostra azione amministrativa grazie al grande progetto di rigenerazione urbana finanziato dal PNRR. Grazie a tutti coloro che hanno collaborato a organizzare un'edizione estremamente ricca e interessante. La promozione e la valorizzazione del nostro territorio non può prescindere dalla conoscenza e dalla tutela della natura e della qualità ambientale che lo contraddistingue".