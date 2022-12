MAB Unesco Monte Peglia: essenziali e concrete prospettive dall'accordo sulla biodiversità raggiunto alla COP 15 di Montreal il 19 dicembre 2022

ambiente

I 188 Paesi partecipanti alla Cop 15 di Montreal hanno raggiunto un accordo 'storico' per la protezione della biodiversità i cui punti qualificanti si concretano nel rendere area protetta il 30% del territorio e dei mari al 2030, di stanziare 30 miliardi di dollari all'anno per aiutare i paesi in via di sviluppo nella tutela della natura, di risanare il 30% degli ecosistemi degradati e di dimezzare il rischio legato ai pesticidi. Sono aree protette al momento il 17% delle terre e l'8% dei mari.

"E' un accordo che pone prospettive essenziali e concrete volte ad attuare e rafforzare l'accordo di Parigi sul clima" evidenzia il presidente Francesco Paola "e si tratta di impegni concreti e prospettive dinamiche che conducono a valorizzare le scelte e i modelli sostenibili ad ogni livello, nel verso più volte auspicato. Queste scelte dinamiche saranno da intendersi volte a tutti i fattori che sono interdipendenti dello sviluppo sostenibile ed includono i temi degli sprechi e della sicurezza alimentare.

Il comunicato finale, pubblicato sui siti ufficiali e che alleghiamo integralmente" conclude il comunicato della Riserva MAB Unesco dell'Umbria "pone anche in evidenza la necessità del trasferimento e della condivisione delle tecnologie più rilevanti e il coinvolgimento quindi attivo e costante della scienza e il coinvolgimento pieno ed attivo dei soggetti esponenziali sui temi delle strategie climatiche con un ruolo quindi sempre più rilevante e centrale delle Riserve della Biosfera Unesco, e temi tutti che la Riserva MAB Unesco dell'Umbria ha sempre posto quali priorità nei propri obiettivi che trovano conferma piena in questo accordo così essenziale".

Qui il comunicato ufficiale.

