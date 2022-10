"Abbraccia un olivo", flash mob per la riduzione di emissioni di gas serra e oliveti abbandonati

Camminata tra gli Olivi 2022

Un abbraccio, condiviso e collettivo, per manifestare con un atto dal grande valore simbolico, l’amore verso la pianta che, più di ogni altra, protegge l’ambiente e l’impegno dell’intera comunità nella conservazione del paesaggio olivicolo e nel recupero dei terreni agricoli abbandonati. È quello che domenica 30 ottobre vedrà i partecipanti della sesta Camminata tra gli Olivi, l'evento promosso dall'Associazione Nazionale Città dell'Olio, tenersi per mano e dare vita a cerchi e girotondi umani intorno ad ulivi millenari e antichi mulini.

Un vero e proprio flashmob – #abbracciaunolivo, il nome scelto – che si aggiunge ai percorsi di trekking lungo itinerari di grande valenza storica e antropologica oltre che paeasaggistica, le escursioni in bici, le degustazioni di pane e olio, le visite ai frantoi, le esperienze di raccolta delle olive e le tante altre iniziative che in Umbria quest'anno interessano Arrone, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Foligno, Lugnano in Teverina, Montefranco, Spello, Spoleto e Trevi. Nove città, tre delle quali in provincia di Terni, sulle 168 in tutta Italia.

In testa la Toscana e la Sardegna che primeggiano con 21 città aderenti. Obiettivo del flash mob sensibilizzare la popolazione sulla salvaguardia dell’ambiente e il contrasto all’abbandono dei terreni olivicoli attraverso la riduzione di emissioni di gas serra e il ritorno all’olivicoltura tradizionale e sociale. La Giornata Nazionale della Camminata tra gli Olivi gode del patrocinio di Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero della Cultura e Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.

"Abbiamo deciso di dedicare le nostre camminate a due grandi temi – spiega Michele Sonnessa, presidente dell'Associazione Nazionale Città dell'Olio – come la crisi ambientale e l’abbandono olivicolo, sensibilizzando la popolazione e sollecitando il Governo sulla necessità di incentivare il ritorno all’olivicoltura tradizionale e sostenibile. È importante, inoltre, valorizzare l’olivicola sociale attraverso nuovi bandi specifici per l’imprenditoria giovanile e femminile. In Italia, ci sono alcune eccellenze che fanno scuola e possono costituire un modello da imitare".



"Ringraziamo le Città dell'Olio umbre – dichiarano la vicepresidente, Stefania Moccoli, e la coordinatrice regionale, Irene Falcinelli – che hanno raccolto il nostro invito ad aderire a questa iniziativa. Ci auguriamo di essere in tanti a partecipare al flash mob 'Abbraccia un olivo' perché anche attraverso un gesto simbolico di migliaia di persone in tutta Italia, si potrà celebrare l’olivo, la pianta che più di ogni altra protegge l’ambiente, rinnovando l’impegno dell’intera comunità nella conservazione del paesaggio olivicolo e nel recupero dei terreni agricoli abbandonati".

A Lugnano in Teverina, in particolare, si camminerà lungo il Circuito Trekking Olea Mundi. Il ritrovo per i partecipanti è alle 8.45 al Parco del Monticello presso il Convento di San Francesco nel luogo dove, tradizione vuole, il poverello d'Assisi nel 1212 compì un miracolo. Alle 9 la partenza a piedi, a cavallo e in bici. Il percorso attraverserà la campagna lugnanese con i suoi meravigliosi colori autunnali per giungere intorno alle 10.15 alla Collezione Mondiale degli Ulivi "Olea Mundi" dove avrà luogo il flash mob preceduto da una lectio sulla Capitale della Biodiversità Olivicola.

Il tutto passeggiando per circa 8 chilometri tra gli olivi provenienti da tutto il mondo, in un habitat naturale immerso nel verde descritto dai ricercatori, custodi della biodiversità, impegnati nello studio per il miglioramento dell’olivicoltura. Seguiranno alle 12.30 la visita all'Oleificio Cooperativo Intercomunale di Lugnano in Teverina e la degustazione nel locale del Frantoio "La Genuinità dei Sapori". Alle 13.30, "L'Olio Novello in Tavola" nei ristoranti locali, e alle 16 nella Sala Consiliare la presentazione del libro "Olio e Salute" (Youcanprint, 2022) a cura del dottor Francesco Poti.

