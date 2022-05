Trentini (Fnp Cisl) chiede un tavolo di confronto sull'ambiente: "Basta immobilismo nell'Orvietano"

ambiente

“Basta immobilismo sul territorio”. È una voce fuori dal coro quella del responsabile della Fnp Cisl di Orvieto, Raffaello Trentini, se si parla di questioni ambientali. Il sindacalista invoca il coraggio della politica di guardare avanti ed auspica quanto prima l'istituzione di un tavolo concertativo che possa definire un piano energetico territoriale che si basi sulla sostenibilità ambientale, ma anche e soprattutto permetta sviluppo economico, occupazionale e produttivo.

L'urgenza di questo confronto è determinata dagli effetti dell'inflazione dei costi energetici legati alla guerra in Ucraina, ma anche dai tanti no che rischiano di ingessare le scelte. “Le istituzioni – sostiene – sono chiamate ad ascoltare l'associazionismo cittadino (anche quando dice no) che, in questi ultimi anni, si è creato intorno a questioni particolarmente sentite e divisive nel territorio, ma al tempo stesso a giungere anche ad una sintesi. Quello che serve è una prospettiva di futuro e creare nuova economia, pur nel rispetto dell'ambiente”.

Dalla cava La Spicca in località Botto, a pochi chilometri da Orvieto, all'energia verde che potrebbe essere prodotta dall'eolico sul monte Peglia, Trentini passa in rassegna i temi caldi e propone di valutare con attenzione i progetti. “Hanno tutti un loro iter burocratico – osserva – ma un ragionamento complessivo e comparato non può che essere utile per mettere a fuoco anche le potenzialità che una centrale a biomasse o un impianto fotovoltaico costituiscono. Dalle monocolture intensive, in particolare i noccioleti, agli impianti geotermici sull'Alfina, fino ai rifiuti che confluiscono all'interno della discarica Le Crete di Orvieto e che da problema potrebbero diventare risorsa attraverso la realizzazione di un termovalorizzatore, come già accade in alcuni importanti centri europei, le decisioni vanno prese”