Il "bacio" tra due volpi di Giuliano Zappi conquista "Obiettivo Terra 2022"

Con uno straordinario scatto che ritrae il "bacio" tra due volpi a Pescasseroli, nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, Giuliano Zappi di Soriano nel Cimino ha vinto la tredicesima edizione di Obiettivo Terra 2022, aggiudicandosi il primo premio "Mother Earth Day". Il prestigioso concorso fotografico nazionale è promosso dalla Fondazione UniVerde e dalla Società Geografica Italiana, in occasione della Giornata Mondiale della Terra (Earth Day) che da cinquantadue anni si celebra ogni 22 aprile. È dedicato alla difesa e alla valorizzazione del patrimonio ambientale, del paesaggio, dei borghi, delle peculiarità e delle tradizioni enogastronomiche, agricole, artigianali, storico-culturali e sociali delle aree protette d’Italia.

Zappi ha immortalato i due splendidi e giovani esemplari di volpe nel cuore di un parco nazionale che, insieme a quello del Gran Paradiso, compie quest'anno un secolo dalla sua istituzione. Il titolo della foto è "Bacio", anche se, come spiega l'autore, "il concetto è stato ovviamente umanizzato, dal momento che il bacio è un gesto che appartiene solo alla nostra specie e a quella degli scimpanzè, con cui condividiamo in larga parte il patrimonio genetico. Quello che sono riuscito a immortalare è un gesto di altruismo e premura di una volpe nei confronti dell'altra, probabilmente un maschio e una femmina della medesima cucciolata, con cui tenta di togliere dei parassiti dal muso del 'fratello' o 'sorella'. Questo dimostra come nel regno animale ci sia un sentimento di fratellanza che purtroppo presso gli esseri umani sembra a volte dimenticato. Ringrazio gli organizzatori e la giuria di Obiettivo Terra per aver scelto la mia foto, insieme alle altre vincitrici, tutte di altissima qualità".

La cerimonia conclusiva si è svolta a Roma presso il Palazzetto Mattei in Villa Celimontana, sede della Società Geografica Italiana, e l'autore della foto è stato premiato, tra gli altri, da Rita Dalla Chiesa e Alfonso Pecoraro Scanio. Oltre ad aver ricevuto un riconoscimento in denaro di mille euro e una targa, Giuliano Zappi vedrà il suo scatto pubblicato sulla copertina del volume “Obiettivo Terra 2022: l’Italia amata dagli italiani” nonché esposto al pubblico fino al 1° maggio sulla facciata di Palazzo Valentini a Roma, in Via IV Novembre, sede della Città Metropolitana e della Prefettura, insieme all'immagine vincitrice della menzione speciale "Obiettivo Mare" realizzata da Salvatore Ianniello.

I dodici scatti premiati, come da consuetudine, faranno parte del calendario 2023 e saranno riportati nella pubblicazione dedicata alla tredicesima edizione di Obiettivo Terra.