Gestione dei rifiuti, il Comitato Civico Leonia diffida Regione Umbria, Auri e Comune

ambiente

Il Comitato Civico Leonia ha inviato una lettera con invito e diffida a Regione Umbria, Auri e Comune di Orvieto in merito alla gestione dei rifiuti in Umbria. Di seguito, in forma integrale, la missiva che annuncia l'iniziativa civica:

Il Comitato Civico Leonia è stato costituito nel 2004 per fronteggiare l’uso indiscriminato della discarica Le Crete a seguito dello smaltimento di quantitativi enormi di rifiuti provenienti dalla Campania. Grazie alla sua iniziativa, riuscì a far revocare l’accordo Umbria-Campania siglato a suo tempo da Lorenzetti e Bassolino.

Gli indirizzi in tema di gestione dei rifiuti stabiliti dalla Regione Umbria con deliberazioni della Giunta n. 1 e n. 2 del 2022 prevedono un pesante ricorso allo smaltimento in discarica nel breve-medio periodo, prevedendone l’esaurimento già nel 2025, a cui si dovrebbe far fronte con ulteriori ampliamenti dei siti esistenti.

Pubblicità

Ciò è inaccettabile ed in contrasto con gli indirizzi europei che vietano il ricorso alla discarica per lo smaltimento dei rifiuti urbani, comunque da contenere nel limite del 10%. Nonostante i notevoli progressi in tema di raccolta differenziata in ambito regionale, continua a giungere in discarica circa il 40% dei rifiuti urbani dell’Umbria.

Le discariche sono considerate a parole dalla Regione Umbria come “risorse strategiche da salvaguardare” (vedi la DGR Umbria n. 1409/2018) richiamata negli gli atti di indirizzo sopra citati), ma nei fatti rimangono “butti” da riempire, con inevitabili danni di tipo ambientale, sociale ed economico.

Il Comitato Civico Leonia non intende battersi per la chiusura della discarica Le Crete, ma per una sua gestione lungimirante che ne preveda un uso residuale come nelle regioni virtuose (alcune regioni italiane smaltiscono in discarica quantitativi inferiori al 4% dei rifiuti urbani prodotti entro i loro confini), così da consentire un marcato allungamento della sua durata; ciò sarà possibile solo attraverso una politica virtuosa basata sul recupero di materia ed energia, sul riciclo e sul ricorso ad una moderna rete impiantistica.

Per quanto sopra, il sottoscritto in qualità di portavoce del Comitato Civico Leonia, con la presente

diffida

la Regione Umbria e l’AURI a dare seguito agli indirizzi in tema di gestione dei rifiuti stabiliti con le DGR Umbria n. 1/2022 e n. 2/2022 e con gli atti conseguenti dell’AURI in quanto destinati al riempimento in tempi brevi delle discariche umbre e di quella orvietana in particolare;

invita

la sindaca di Orvieto a discutere in Consiglio Comunale, da convocare in seduta aperta, una specifica mozione o ordine del giorno che affronti tale argomento alla luce delle implicazioni ambientali, sociali, economiche e politiche da esso sottese.

Si riserva infine di segnalare quanto sopra ai competenti organi della Corte dei Conti per i danni di natura economica e sociale derivanti dalle scelte decise come sopra dalla Regione Umbria.

Il portavoce,

Maurizio Conticelli

comitatocivicoleonia@gmail.com