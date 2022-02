L'Ipaa di Fabro nella Rete degli Istituti Agrari dell'Umbria con sguardo rivolto al futuro

ambiente

È tornata a riunirsi la Rete degli Istituti Agrari dell’Umbria e lo ha fatto a Città di Castello, presso l’International Campus Patrizi Baldelli Cavallotti, con una delegazione accolta nella sede Agraria Patrizi. Oltre alla dirigente Marta Boriosi e al direttore dell’azienda agraria, il prof. Alessandro Baldicchi, erano presenti all’incontro il dirigente tecnico dell’Ufficio Scolastico Regionale, Maria Rita Pitoni, già dirigente di un istituto agrario della regione Lazio, David Naderli, dirigente scolastico dell’Istituto Cassata-Gattapone di Gubbio, Venusia Pascucci, neo-dirigente dell’Istituto Agrario di Todi, Cristina Maravalle, dirigente scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo di Fabro e il professor Valeriano Dominici per l’Istituto Agrario di Sant’Anatolia di Narco.

Nata in seno a Re.N.Is.A. - Rete Nazionale degli Istituti Tecnici e Professionali Agrari, la Rete Umbra conferma dall’incontro, presenze e prospettive. Rinnovato l’incarico di scuola capofila della Rete, per la centralità della propria strategica posizione, all’Istituto Agrario di Todi cui tutte le scuole hanno ribadito la fiducia e confermate le finalità di questo importante sodalizio, a partire dalla sinergia per la partecipazione agli eventi in calendario. A questo proposito è previsto per il mese di maggio un Convegno Regionale presso l’international Campus Patrizi Baldelli Cavallotti che avrà lo scopo di sottolineare la forte valenza didattico-formativa del percorso agrario.

In programma anche un convegno, questa volta nazionale, in collegamento con Re.N.Is.A. grazie al prezioso supporto della sua Presidente Patrizia Marini, anche in veste di Dirigente Scolastico dell’Istituto Agrario “Sereni” di Roma. L’incontro ha poi stabilito di proseguire nella collaborazione alla partecipazione sia a concorsi nazionali che a iniziative internazionali della rete stessa, come la tappa a Lampedusa per il bando “Porte d’Europa” che avrà lo scopo di rafforzare negli studenti consapevolezza e conoscenza del fenomeno migratorio e dei diritti umani dei rifugiati e dei richiedenti asilo, in luoghi simbolo degli attuali processi migratori.

Non meno importante la partecipazione all'evento Internazionale che consisterà in un viaggio a Dubai in occasione dell’EXPO mondiale, un'occasione entusiasmante per gli studenti delle scuole della Rete. L'incontro si è concluso con un momento conviviale offerto dall’Indirizzo Enogastronomico dell’Istituto Cavallotti unitamente ad una degustazione dei prodotti dell'Azienda Agraria della Scuola Patrizi, a conferma dell’importanza della condivisione di esperienze, professionalità e visioni future.