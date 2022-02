"Esplorare la rete della vita e le trame dei paesaggi" al Museo del Fiore

ambiente

Il Museo del Fiore di Acquapendente dà inizio al progetto "Obiettivo Sostenibilità" con il tema "Esplorare la rete della vita e le trame dei paesaggi" realizzato in collaborazione con la Cooperativa "L’Ape Regina". Il progetto è realizzato dal Sistema Museale Resina con il sostegno della Regione Lazio e il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana Unesco.

Il programma prevede una serie di eventi che coinvolgono cittadini e scuole, volti a far riflettere sul rapporto dell’uomo con l’ambiente e la sua evoluzione nel tempo. Un invito a immergersi nella natura ed esplorarla con le sue diverse scale di riferimento, osservandola con gli occhi di un insetto, di uno scoiattolo, di un uomo che cammina in un prato o collegato a un drone dall’alto.



Per ulteriori informazioni:

info@museodelfiore.it