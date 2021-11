Passeggiata "Tra alberi ed erbe spontanee con Dante" al Museo del Fiore

ambiente

Una passeggiata con Dante Alighieri, tra alberi e arbusti ed erbe spontanee "a raccontar, con le anime perdute nei gironi della Divina Commedia, di olii essenziali, processi naturali, malattie delle piante ed il loro rapporto con gli insetti impollinatori". È quella in programma per domenica 14 novembre alle 10.30 al Museo del Fiore di Torre Alfina. Il progetto è realizzato con il sostegno della Regione Lazio Pianno Annuale 2021, L.R. 24/2019.

"Come in una caccia al tesoro - anticipano dalla Cooperativa L'Ape Regina - vagheremo lungo il Sentiero Natura del Fiore guidati dal Taccuino delle Erbe Divine, per ricercar di fiori, frutti e foglie, che donano il benessere all’animo umano, che agiscono secondo i dettami del Sole, che ammaliano con il loro odori gli insetti o che curano con le loro essenze le malattie terrene".

L'ingresso è gratuito, ma è richiesto il Green Pass secondo le normative vigenti.

Pubblicità

Per ulteriori informazioni e prenotazioni (obbligatorie):

388.8568841 - eventi@laperegina.it

info@museodelfiore.it