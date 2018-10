Carboni e Bonifazi bene al Mugello, arrivano a un passo dalla vetta

sport

di Roberto Pace

Sul meraviglioso, ancorché bagnatissimo circuito del Mugello, Gianluca Carboni e Andrea Bonifazi sono andati, entrambi, a podio. Gianluca, al volante della Wolf Thunder ammirata alla Castellana, si è classificato secondo in Gara 2, ultima corsa del Campionato Italiano Prototipi. Primo nelle libere, settimo in qualifica, migliore della scuderia Best Lap, si è avvicinato al podio in Gara 1, giungendo quinto. Partito in pole nella seconda gara, ha guidato, a lungo, la corsa, prima di essere superato da Pollini, poi vincitore, preferendo portare a termine la gara senza errori, e se ne son visti tanti, che avrebbero, in ogni caso, pregiudicato il risultato, sia personale che di squadra.

Andrea Bonifazi debuttava su uno dei circuiti più belli e più difficili dell’Italia e, forse, del mondo, con tanta pioggia, a rendere ancora più arduo l’impegno. Era l’ultima gara valida per la Super Cup Italia e, per accomodarsi sul gradino più alto, il farmacista orvietano avrebbe dovuto imporsi, sia in gara 1, sia nella seconda e fare anche il giro più veloce. L’avversario più diretto, suo compagno di squadra, partiva col vantaggio di qualche punto in più, ma, matematicamente, la rimonta ci stava.

E in gara 1, con un sorpasso spettacolare all’ultimo giro e una toccata, stavolta subìta Andrea, primo del quinto raggruppamento, gettava le basi per conseguire l’obiettivo. Le cose, però, non andavano, altrettanto bene, in gara 2. Partenza in regime di safety car, causa pioggia, e l’insorgere di un rumore, non meglio identificato, convincono il pilota a rientrare ai box, contando sul prolungamento del regime di safety. Non era così e la rincorsa della Saxo portava, solamente, a stabilire il giro più veloce. “Ho fatto il gol della bandiera – ha commentato Bonifazi, con il consueto spirito goliardico che ne sta facendo uno dei piloti, tra i più benvoluti del circo Super Cup".