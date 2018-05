Via alla Coppa Italia Fik. Per due giorni ad Orvieto il karate dà spettacolo

sport

Con il saluto di benvenuto dell'Amministrazione Comunale ai dirigenti federali periferici, e ad una folta rappresentanza di giovani atleti, Piazza del Popolo ha accolto venerdì 11 maggio i partecipanti all'11esima Coppa Italia FIK - Federazione Italiana Karate, gara di promozione sportiva aperta a tutti i praticanti tesserati FIK dal grado di cintura Bianca fino al Blu di tutte le classi di età, che come annunciato è in programma fino a domenica 13 maggio al PalaPapini di Ciconia, dove già ad aprile dello scorso anno, si era tenuto il “Grand Prix Nazionale Umbria”.

La manifestazione, organizzata dalla Kanseikan A.S.D. in collaborazione con il Comitato Regionale Umbria ed il Comitato Provinciale Viterbo è patrocinata dal Comune di Orvieto - Assessorato allo Sport e costituisce il massimo evento federale promozionale. Le 4 aree di gara vere e proprie avranno inizio sabato 12 maggio dalle 13 alle 19.30 e proseguiranno domenica 13 maggio dalle 8.30 alle 13.30. Trenta, gli ufficiali di gara e oltre 750 atleti provenienti da tutta Italia, dalla Sicilia al Trentino.





Nel portare il suo saluto al Presidente della Federazione Italiana Karate, Riccardo Mosco, al Presidente del comitato FIK di Viterbo e Presidente della Commissione Nazionale Ufficiali di Gara, Sergio Valeri e alla responsabile arbitri Paola Polegri, la Vice Sindaco e Assessore allo Sport, Cristina Croce ha rivolto parole di “apprezzamento e ringraziamento per l’importante lavoro svolto dalla Federazione per la formazione di tanti giovani atleti italiani nella bellissima disciplina del karate nonché l’impegno di tanti ragazzi e ragazze che sono le future promesse dello sport nazionale”. L’Assessore ha sottolineato, infine “l’importanza di portare nelle piazze chi si cimenta con l’attività sportiva, in particolare in una piazza che è uno dei luoghi simbolo del patrimonio d’arte e cultura della nostra città”.

Il Presidente della FIK, dal canto suo ha ringraziato il Comune per la grande attenzione, sensibilità e collaborazione dimostrata. “Ad aprile di un anno fa – ha ricordato - eravamo qua ad Orvieto per il Gran Premio Internazionale Umbria. Ora c’è grande soddisfazione da parte della dirigenza nel tornare in questa città che è accogliente e ci permette di fruire della sua bellezza in occasione di questo nuovo appuntamento della Coppa Italia che vede presenti oltre 750 atleti, dalla bianca alla blu, dai bambini ai veterani.

Ringrazio per l’intensa collaborazione il Comitato regionale Umbria, il suo vice presidente Maestro Vitantonio Affatati, responsabile della Kanseikan A.S.D. di Orvieto e il Comitato Provinciale Viterbo e la Scuola karate orvietana. L’evento costituisce un grande impegno sportivo per le società. Ci sono grandi numeri e un grande impegno per una Festa del karate. Da domani si entra nel vivo della manifestazione con un programma intenso nelle varie specialità”. Al termine, un gruppo di ragazzi della Scuola di karate di Orvieto che nel 2019 compirà 20 anni, si sono cimentati in una breve dimostrazione tecnica di karate.