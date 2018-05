Gara ciclistica in mountain bike tra i panorami del Perugino

sport

Anche quest’anno torna la Granfondo Bassa Val di Chiana, quarta prova del Jeko Umbria Marathon Mtb, che si terrà domenica 20 maggio a Ponticelli, grazie all’organizzazione dell’associazione turistica ProLoco Ponticelli e Asd Laris Bike. Giunta alla quinta edizione e valevole come quarta prova del circuito Umbria Marathon, la gara prevede un percorso di 50 chilometri con 1500 metri di dislivello che attraversano i panorami della terra del Perugino.

A quota 508 metri la corsa entra nel capoluogo con un suggestivo passaggio nel centro storico, con l’ingresso dalle scalette di San Pietro, attraversamento dei vicoli e via per la scalata la monte Pausillo a metà strada tra il Trasimeno e la Val di Chiana da dove gustare il panorama sulle colline al confine tra Umbria e Toscana.

Attesi oltre 400 bikers con nomi di spicco nel circuito delle "ruote grasse". Al via ci saranno la Cicli Taddei con Francesco Casagrande e il Cannondale-Rh Racing Team con i fratelli Emanuele e Roberto Crisi. Due i percorsi in programma, tutti con partenza e arrivo a Ponticelli: uno di 49 chilometri e 1500 metri di dislivello, un altro di 20 chilometri. Ritrovo ai giardini di Ponticelli. Partenza alle ore 10. Iscrizioni online su www.dreamrunners.it a 25 euro fino a giovedì 17 maggio. La quota, in loco domenica 20 maggio, sarà invece di 30 euro.