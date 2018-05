Il Panathlon Orvieto accende i riflettori sulla 1000 Miglia

sport

di Roberto Pace

La Presidente, prof. Rita Custodi, non sbaglia un colpo e l’appuntamento mensile del Panathlon Orvieto dedicato alla 1000 Miglia si rivela un successo. L’evento è importante e si capisce stia molto a cuore all’Amministrazione Comunale, ben rappresentata nell’occasione dall’assessore Alessandra Cannistrà accompanata dalla vicesindaco Cristina Croce, dall’altro assessore Andrea Vincenti e dalla consigliera con delega allo sport Roberta Cotigni.

Gli ospiti, Marcello Carattoli presidente del Panathlon Perugia e Commissario di ACI Sport, il conduttore televisivo Lorenzo Tinozzi, profondo conoscitore del settore sportivo Auto Storiche, l’Avv. Claudio Dal Savio, Presidente della Commissione esteri dell’ASI, Federico Giulivi, delegato provinciale di ACI sport, forniscono un quadro completo della Corsa più bella del mondo, coinvolgendo la fitta rappresentanza di soci Panathlon presenti alla serata.

Non manca un abbraccio significativo tra l’avv. Dal Savio e il Presidente Carattoli a sancire una ritrovata unità d’intenti tra ACI e ASI, a chiudere una diatriba, fra auto nuove e storiche che pare ormai appartenere al passato. E’ tutto pronto, con gli ultimi dettagli messi8 a punto nella riunione di giovedì, svoltasi nel Palazzo comunale. Gli orvietani, nel pomeriggio di giovedì 17 maggio, potranno godersi lo spettacolo di 470 esemplari, alcuni dei quali unici al mondo, iscritti all’edizione 2018 e selezionati tra oltre 750 domande di ammissione.

La Confaloniera e Piazza del Popolo i punti focali per osservare più da vicino il meglio della storia dell’automobile nel periodo compreso fra il 1927 e il 1957. Importante la scelta di Piazza del Popolo, dove sarà posto un controllo orario, per avvalorare la bontà dell’abbinamento tra una città dove trasuda l’arte e l’ingegno che ha portato un’evoluzione continua al mezzo di locomozione. Non mancherà una ventata di modernità, raccontata da circa 120 Super Car, Ferrari in massima parte ma anche Mercedes, anche queste impegnate sullo stesso percorso della Mille Miglia.

Qui sotto, un breve riepilogo di storia della corsa:

Il 2 dicembre 1926, quattro amici, Franco Mazzotti, Aymo Maggi, Renzo Castagneto e il giornalista,Giovanni Canestrini, s’incontrano a casa di quest’ultimo. C’è da inventare qualcosa di nuovo, che vada oltre le corse in circuito. E’ il momento di promuovere il prodotto automobilistico nazionale e di muovere l’interesse di altre case costruttrici, un evento magari somigliante alla 24 ore di Le Mans. I quattro, giornalista, ex pilota di moto, pilota e ricco, nobile e ricco dimostrano interessi convergenti. Da quell’incontro prende forma l’idea della Mille Miglia, o meglio della Coppa della Mille Miglia, prima definizione della corsa. Tre sono bresciani e sarà Brescia la sede naturale dell’evento. La gara sarà di velocità pura, senza restrizioni, in omaggio al principio della velocità. Le macchine ammesse saranno vetture turismo, il percorso è identificato sulla tratta Brescia- Roma e ritorno, circa 1600 Km corrispondenti a 1000 Miglia.

Nelle intenzioni, quindi, c’è una corsa di gran fondo, destinata a diventare la più celebre e affascinante per il mondo delle corse. Vuole essere la risposta a esigenze giudicate dai quattro moschettieri (così saranno definiti) contingenti e fondamentali per migliorare la coabitazione tra la strada e l’autoveicolo. Di quei tempi, siamo alla metà degli anni venti, le strade sono in condizioni disastrose, in pratica immutate dalla fine della prima guerra mondiale. Appaiono, quindi, insufficienti per lo sviluppo e ostiche da percorrere, perché piene di buchi e sassi. Enzo Ferrari scriveva, in quel periodo, che quando si era alla guida, serviva disegnare curve all’interno delle curve, con continue variazioni di traiettoria per evitare trabocchetti. Senza dimenticare il problema polvere, oggi scomparso, ma all’epoca irriducibile nemico degli automobilisti. Elemento, quello della polvere, capace di alterare i valori in campo, falsando, spesso, i risultati delle corse disputate all’epoca.

Ragion per cui, uno degli obiettivi prioritari che si prefiggono gli organizzatori della Mille Miglia sarà di sollecitare un miglioramento e un ampliamento della rete viaria. Al contrario, dimostrare la capacità delle macchine di normale produzione, di poter affrontare in sicurezza e a velocità elevata un percorso impegnativo e di considerevole lunghezza. In altre parole, si tenta una strada che promuova la macchina da mezzo per snob, com’era allora, a veicolo con una funzione sociale per i trasferimenti rapidi su strada.

Non può mancare, tra gli obiettivi, quello sportivo. Nel periodo post bellico le macchine partecipanti ai gran premi si contano sulla punta delle dita. La Mille Miglia vuole dare una scossa e cerca di attirare l’interesse dei costruttori. Alla prima edizione partecipano 77 macchine. Poi il numero sale, in continua progressione.

Per i piloti dei cinque continenti prendere parte e magari vincere la Mille Miglia diventa un punto d’orgoglio. Piero Taruffi, ingegnere romano, portò la sua Ferrari al successo nell’ultima edizione precedente l’interruzione. Stirling Moss, cui piaceva definire i rettilinei quali tratti noiosi che collegano le curve, oggi ha 89 anni e detiene il record della corsa: 1600 Km percorsi nel tempo di

10:07'48" 157,65

Le prime macchine a trionfare sono le OM, italiane e prodotte proprio a Brescia, poi irrompe l’Alfa Romeo che si aggiudicherà 11 edizioni, seguita dalla Ferrari con 8, da Mercedes con due successi, da BMW E Lancia con uno ciascuno. Ventiquattro le edizioni velocistiche, nel periodo compreso tra il 1927 e il 1957, anno del tremendo incidente al nobile portoghese Alfonso De Portago che provocò vittime anche tra gli spettatori.

Si chiudeva un ciclo, restavano fascino e culto per una classica ormai entrata nel cuore degli italiani. A Brescia non tramontò la passione. Dopo tre tentativi di ripresa su un percorso ridotto ecco spuntare la formula attuale, gara di regolarità, sulle strade che videro protagonisti i più grandi piloti del passato, da percorrere in tre/quattro tappe secondo il tracciato. Le macchine sono rigorosamente le stesse che presero parte alle edizioni ufficiali. Rigorosamente custodite da possessori danarosi o in bella mostra nei principali musei dell’automobile, sono risvegliate per la corsa dell’anno e ripercorrono le strade che le videro protagoniste, trasmettendo quello charme irresistibile, inossidabile al tempo.