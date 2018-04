Scherma, terza prova interregionale. Tognarini seconda, Urbani settima

sport

Bella manifestazione di scherma, quella svoltasi al Palasport di Arezzo lo scorso fine settimana. In scena più di 500 giovani schermidori tra gli 11 e i 14 anni, provenienti dalla Toscana, Marche ed Umbria. Orvieto ha portato 17 giovani atleti e a distinguersi su tutti è stata la giovanissima Sofia Tognarini, classificatasi seconda nella categoria Bambine Spada Femminile.

Sofia ha fatto una gara perfetta, non perdendo mai un assalto in tutta la gara prima della finalissima per il primo posto dove ha lasciato il passo ad una sua pari età di Terni con un sofferto 10-8. Bene anche Fiorinda Urbani che ha raggiunto la finale ad 8 e si è alla fine classificata settima.

Alti e bassi per gli altri atleti orvietani che hanno partecipato:

Cat. Allievi: Jacopo Olimpieri, Giulio Mechelli, Gianmarco Tognarini, Riccardo Ortu

Cat. Allieve: Francesca Lo Conte, Giada Dominici, Beatrice Trippini, Agnese Graziani, Alice Olimpieri

Cat. Giovanissimi: Alessio Neri

Cat. Giovanissime: Flavia Stollo, Elisa Dominici

Cat. Maschietti: Adriano Inches

Cat. Bambine: Fiorinda Urbani, Sofia Tognarini, Caterina Della Ciana, Ottavia Rosati

"Siamo contenti - commenta il Maestro della Uisp Scherma Orvieto Davide Lo Conte - per la vittoria sfiorata da Sofia, e il buon risultato di Fiorinda. Buoni segnali anche da Giada Dominici e Agnese Graziani. Ancora fuori condizione altri atleti che potrebbero fare meglio. Andiamo avanti e speriamo in un buon fine stagione".