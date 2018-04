Per la Vetrya Orvieto Basket i playoff iniziano da Todi

sport

Tempo di playoff per la Vetrya Orvieto Basket. Domenica 8 aprile alle 18.30, i ragazzi di coach Brandoni affronteranno gara 1 dei quarti di finale in casa del Basket Todi, al Palazzetto dello Sport di Ponte Naia. Si tratta di una sfida dal grande significato, un derby fra due squadre che si sono date battaglia per tutta la stagione e che ora sono chiamate a compiere un passo ulteriore per arrivare a giocarsi l’accesso alla prossima Serie C Gold.

Infatti, il campionato prevede che le prime tre classificate dei playoff, cioè le due finaliste e la vincitrice della finalina per il terzo e il quarto posto, si guadagnino la partecipazione al prossimo campionato di Serie C Gold con Marche e Abruzzo, mentre tutte le altre rimarranno in una C Silver comunque allargata anche alle marchigiane.

Un ulteriore stimolo a fare bene dunque per Orvieto, che arriva al momento caldo dell’anno dopo una fase regolare in cui al netto degli infortuni si è tolta più di una soddisfazione, su tutte la crescita dei giovani che si sono ritagliati un ruolo fondamentale nell’economia della squadra e che si sono rivelati all’altezza di sopperire agli infortuni occorsi ad alcuni senior.

Per i rupestri, Todi rappresenta un avversario molto ostico e difficile da affrontare, soprattutto per la grande aggressività sui due lati del campo e il dinamismo di tutto il roster.

Gli scontri stagionali fra fase regolare, girone a orologio e Coppa Umbra recitano una parità perfetta, con due successi a testa, e lasciano intuire il grande equilibrio che regna fra le due squadre e rende incerta una previsione su questo scontro di playoff.

Nel momento decisivo Orvieto deve salire un ulteriore gradino per avere la meglio su un avversario ostico, che potrà essere battuto solo con la migliore prestazione di tutti, senior e under, con i giovani chiamati a dimostrare tutti i miglioramenti fatti da inizio anno in un contesto sempre più competitivo, in cui ogni possesso prende un peso specifico maggiore.

Per questo attesissimo derby è chiamato a raccolta tutto il popolo biancorosso, che è invitato ad accorrere in massa anche a Todi per sostenere la propria squadra, prima di riempire il PalaPorano per gara 2 di giovedì prossimo.

