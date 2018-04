Il motomondiale "romba" orvietano: Cambarau responsabile tecnico di Ktm

sport

di Veronica Lupi

Maurizio Cambarau, quarantenne orvietano, continua la sua ascesa nel mondo delle moto da corsa. All'inizio di questa stagione motociclistica, infatti, ha ricevuto una nuova proposta lavorativa che gli ha permesso di diventare responsabile tecnico KTM, ruolo che gli consente di avere la completa gestione del team "CIP Green Power". La sua carriera ha avuto inizio proprio ad Orvieto, ma per raggiungere l’obiettivo che aveva sempre desiderato ha dovuto lasciare la città natale per diventare prima un meccanico di moto da corsa per Aprilia fino ad ottenere l’incarico attuale.

Come tutti i sogni che si rispettano, anche quello di Maurizio non ha avuto un percorso facile. Si è trovato inserito in un ambiente molto competitivo, lontano da casa ma "talento e qualità – afferma – prevalgono sempre". Attualmente, può svolgere il lavoro da casa e si sposta soltanto in occasione delle gare. Queste ultime possono essere considerate come il culmine di un percorso che si avvia già dal mercoledì che le precede, in cui si fanno le prime scelte sul cambio. Le ottime prestazioni delle moto sono possibili soprattutto grazie ad una completa fiducia tra i membri del team aiutati da una sempre più avanzata tecnologia, che permette di monitorare il veicolo durante il percorso.

Tuttavia non sempre le previsioni che si fanno sono portate in gara. Ne è stato un esempio la competizione in Australia, in cui il team aveva deciso di utilizzare un certo tipo di gomme, ma a causa del cambiamento meteorologico è stata necessaria una modifica all’ultimo secondo prima della partenza. Ovviamente svolge un ruolo decisivo anche il pilota, che però nel caso della Moto 3 è molto giovane e a volte anche inesperto e Maurizio ha il compito di insegnare a correre ad un ragazzo che fino ad allora sapeva soltanto camminare.

Da qui si crea un bellissimo rapporto in cui i piccoli piloti si fidano completamente di ciò che gli viene detto per ottenere grandi successi. Come in ogni sport si cerca di raggiungere la perfezione sia sul veicolo sia con il pilota. Ogni anno si tenta di migliorare ciò che si era lasciato nella stagione precedente per dare allo spettatore uno spettacolo sempre più entusiasmante ed emozionante. I piloti del team sono John McPhee e Makar Yurchenko che correranno domenica 8 aprile in Argentina.

Nonostante i successi ottenuti, Maurizio non si dimentica mai delle sue origini e, appena possibile, ritorna alla sua vecchia scuola: l'Ipsia di Orvieto, indirizzo Manutenzione. Questa volta però non entra più come studente, ma come insegnante non solo dei segreti del mestiere, ma anche per dimostrare ai ragazzi che se si ha un sogno, qualsiasi indirizzo si frequenti, è possibile raggiungerlo con sacrificio, passione, impegno e grandi rinunce.

Probabilmente sono proprio queste caratteristiche di cui si fa portavoce che lo portano ad apparire agli studenti come una sorta di idolo da ascoltare attentamente e da cui prendere esempio. Durante l’anno scolastico, quando il tempo glielo permette, cerca sempre di fare questi incontri d'intesa con la dirigente scolastica Gabriella Struzzi, in cui consente agli allievi dell'Indirizzo Manutenzione, molti appassionati di motori, di mettere le mani su pezzi unici, che rendono la teoria dei libri un po’ meno astratta.