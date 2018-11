Insieme per la Giornata Internazionale dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza

sociale

Sabato 24 novembre anche a Castiglione del Lago si festeggia la "Giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza" con un programma divertente per i bambini e i giovani fino a 16 anni. In Via del Forte, nel centro storico castiglionese, si comincia alle ore 10 con la chiusura al traffico delle auto fino alle 12:30: giochi interattivi, giochi in legno, sport di abilità, giochi di strada, lezioni di yoga, percorsi motori e anche laboratori di lettura per bambini da zero a tre anni presso la Biblioteca Comunale. Nel pomeriggio la giornata si sposta nel vicino Cinema Caporali con la proiezione ad ingresso gratuito di due film per ragazzi: alle 16 "Sasha e il Polo Nord" e alle 18:30 "Asino vola".

«Quest'anno abbiamo deciso di dedicare la "Giornata dei diritti dell'infanzia e adolescenza" al diritto al gioco - spiega l'assessore alle politiche sociali Alessio Meloni - ricordando i tanti bambini che nel mondo ancora oggi sono costretti a crescere troppo in fretta e a non vivere quindi questa importante tappa evolutiva. La mattinata è stata pensata affinché bimbi e genitori possano insieme festeggiare il diritto al gioco, praticando giochi in piazza.

Ringrazio le associazioni ed i soggetti che ci aiuteranno nello svolgimento di queste attività di formazione motoria creativa e sportiva che, siamo certi, faranno vivere esperienze educative e divertenti a tutti i partecipanti. Saranno presenti gli studenti della classe terza dell'Istituto Superiore "Rosselli-Rasetti" indirizzo Socio Sanitario che contribuirà con dei giochi interattivi».

La giornata è promossa dal Comune di Castiglione del Lago in collaborazione con l'Istituto Superiore "Rosselli-Rasetti" di Castiglione del Lago, la Direzione Didattica "Franco Rasetti", Artisticamente Zen, Asd Tennis Academy, Asd Trasimeno Volley, la Palestra Better Club, la Palestra Perfect, G.S. Filippide, Libri Parlanti, Tersicore Danza e Cultura e la Lagodarte soc. coop. (AKR)