Social, sono le mamme il punto di riferimento delle pagine delle scuole viterbesi

sociale

Secondo gli studenti dell’Istituto Omnicomprensivo di Orte non ci sono dubbi: sono le mamme tra i 35-44 anni, e a seguire quelle tra i 45 ed i 55, il pubblico di riferimento in questo periodo delle pagine social delle scuole della provincia di Viterbo. A condurre la ricerca i ragazzi dell’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing dell’Istituto Omnicomprensivo di Orte. Gli studenti stanno infatti analizzando il traffico web e social all’interno di un percorso didattico durante le ore di informatica: un lavoro organizzato all’interno dell’autonomia scolastica per adattare al meglio le competenze digitali al mondo della pubblicità in rete.

A gestire i social dell’Istituto Omnicomprensivo di Orte sono i ragazzi, supervisionati dai loro professori: un percorso necessario alla formazione di professionalità di recente molto apprezzate nel mondo del lavoro. Lo sviluppo di queste ha portato alcuni dei ragazzi coinvolti ad approfondire la tematica dello sviluppo di software dedicato all’ambito del web.

Proprio all’interno dei percorsi di alternanza scuola lavoro i ragazzi implementano le conoscenze acquisite nel settore del Digital Marketing. Tra i temi affrontati nel secondo biennio la gestione di campagne di advertising attraverso le più note piattaforme, Google AdWords (ed il corrispettivo Google AdSense), Facebook ed Instagram. Oltre all’advertising i ragazzi nel percorso didattico acquisiscono anche competente sulla progettazione di siti web e sulla ottimizzazione SEO dei contenuti.

Pubblicità

La scuola, inoltre, si è attivata per certificare queste competenze attraverso l’AICA, l’ente certificatore per l’ECDL in quanto, oltre alle competenze, è importante per i ragazzi poter scrivere sul curriculum tutte le certificazioni conseguite. La figura del diplomato in Amministrazione Finanza e Marketing si discosta di molto, e non solo nel nome, dalla figura del ragioniere. Non manca però l’insegnamento dei principi fondamentali del diritto e dell’economia, come la gestione della contabilità in partita doppia.

L’Istituto Omnicomprensivo di Orte negli ultimi hanno ha ampliato di molto l’offerta formativa aprendo a numerose attività pomeridiane per mettere a frutto le competenze acquisite la mattina. Nel tempo sono nati laboratori mattutini di sviluppo di siti web, di grafica e design. Sono proprio i ragazzi ad essersi occupati della produzione del materiale promozionale della scuola in vista del periodo di orientamento in corso.