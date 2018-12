In degustazione "La Tuscia del Vino". Banchi d'assaggio e show cooking al Palazzo dei Sette

sapori

di Davide Pompei

Dopo "La Tuscia dell'EVO 2018. Raccolto 2017" che ha scattato la fotografia al mondo dell’Extra Vergine dell'Alto Lazio, è tempo di scoprire "La Tuscia del Vino 2019", quella selezionata dall'omonima guida curata per il quarto anno da Carlo Zucchetti, "l'enogastronomo con il cappello", che sarà presentata lunedì 10 dicembre dalle 16.30 alle 22.30 al Palazzo dei Sette, pronto ad ospitare le migliori cantine della zona.

Sono 150, quelle recensite in 396 pagine che saranno presenti con le rispettive etichette in degustazione sui banchi d'assaggio. Presenti, anche gli 82 "3Est!" – la massima valutazione assegnata – ovvero i vini che meritano una lunga sosta. E poi una carrellata di prodotti tipici e show cooking per poter apprezzare il grande patrimonio enogastronomico di un territorio che esula dai confini di regione.

Si spazia, infatti, dalla Tuscia viterbese – con tre D.O.C. Est! Est!! Est!!! di Montefiascone, l’Aleatico di Gradoli e Vignanello – alle D.O.C. Orvieto ed Amelia, dal Ciliegiolo di Narni I.G.T. alla D.O.C. Cerveteri e all’I.G.T. Costa Etrusco Romana fino a Veio per arrivare a Nord con le D.O.C. Bianco di Pitigliano e Maremma Toscana. Numeri alla mano, sono oltre 800 i vini degustati e 30 le cantine che conquistano il “Cappello”, simbolo di coerenza e chiarezza del progetto.

Per essere meglio analizzato – e compreso, nel bicchiere – il territorio è stato suddiviso in 12 areali, pensati e introdotti da una descrizione geologica di Sara Ronca del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma a cui, novità di questa edizione, si sono aggiunte brevi note paesaggistiche e suggerimenti di visita a cura di Francesca Mordacchini Alfani. Ogni cantina è introdotta da una breve descrizione e corredata da informazioni utili.

Una scheda sintetica ma comprensiva di indirizzi, numero di bottiglie prodotte, estensione vitata, enologo e quant'altro a partire dalla segnalazione delle aziende con annessi agriturismo o foresteria, quelle che permettono la visita in cantina e chi fa vendita diretta. Accanto alla presentazione del volume, disponibile nelle librerie e online, su Amazon e Ibs, la formula più gradita, al solito, sarà quella di parlare di vino bevendolo e abbinandolo.

Con spaghettoni Verrigni all'arrabbiata di pomodoro dattero Ciro Flagella ed E.V.O. 130 Archibusacci, come farà nel corso dello show cooking delle 17 Riccardo Baiocco de "Il Malandrino". Un'ora dopo sarà la volta della premiazione e alle 19.15 della proposta di Barbara Cannarsa de “La Filanda” di Manciano. Ovvero bocconcini di filetto di baccalà in tempura di mais con insalata di finocchi, arance e olive taggiasche.

Si prosegue alle 20 a base di crema di broccoli con aringhe affumicate e porri croccanti, preparati da Maria Giovanna Mele de “La Bomboniera” di Civitavecchia e alle 20.45 con il coniglio marinato all’E.V.O. Maurino Cru Piscine Mau I&P con crema di broccoletti e nocciole proposto da Antonella Ferrari e Miriam Mareschi de “La Piazzetta del Sole” di Farnese.

L'ingresso intero alla presentazione è di 10 euro, con calice e tracolla, 15 per chi decide di acquistare anche la nuova edizione della guida. Quello ridotto, comprensivo di calice e tracolla, è di 5 euro per soci Ais, Fis, Fisar, Onav, Ars, Slow Food, dietro presentazione di tessera valida all’entrata. Omaggio, per operatori previo pre-accredito.

Per ulteriori informazioni:

328.0119293 – alessandra@carlozucchetti.it