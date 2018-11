Grande affluenza per la Mostra del Tartufo 2018. "Un'edizione riuscitissima"

sapori

"L’Estate di San Martino ha fatto il suo dovere e grazie al bel tempo e ai tanti espositori presenti, questa 31esima edizione è stata decisamente un successo". Queste le parole del sindaco di Fabro Maurizio Terzino nel giorno dopo la chiusura della Mostra Mercato Nazionale del Tartufo e dei Prodotti Agroalimentari di Qualità, avvenuta domenica 11 novembre.

"E’ stata una bellissima edizione - afferma il primo cittadino - ricca di eventi e con moltissimi espositori provenienti da numerose regioni italiane: Umbria, ovviamente, ma anche Lazio, Toscana, Sicilia, Abruzzo, Campania e Sardegna, solo per citarne alcune. La dimensione dell’iniziativa, con al centro un prodotto d’ eccellenza agroalimentare come il tartufo, fa si che questa mostra diventi sempre più un patrimonio per tutta la regione".

Pubblicità

Un pubblico variegato quello che ha preso parte a questa edizione: non solo gli umbri ma anche visitatori provenienti dalla Toscana e dal Lazio, in particolare da Roma e presenze internazionali. Numerosi, infatti, i turisti stranieri - per lo più americani - che hanno ammirato Fabro e gustato le sue bontà gastronomiche.

L’animazione ha abbracciato tutto il centro storico con numerosissime attività: le celebrazioni per i 900 anni dalla fondazione di Fabro, tre convegni, la realizzazione della frittata al tartufo più grande del mondo, musica in piazza, escursioni in bicicletta, letture animate per i bambini, la degustazione del Pane della Ricostruzione, un pane prodotto con gli antichi grani di quattro regioni colpite dal sisma (Umbria, Lazio, Marche e Abruzzo) ed uno speciale premio conferito a Benito Rubeca, il più anziano cavatore di tartufo di Fabro, classe 1934 e cavatore dal 1954. Momento clou della giornata, la premiazione dello chef umbro Gianfranco Vissani, a cui è stato assegnato il Premio "Vanghetto d’Oro 2018".