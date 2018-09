AmiatAutunno a FICO. I borghi raccontano l'autenticità per "Comuni in festa"

sapori

di Davide Pompei

Abbadia San Salvatore, Arcidosso, Castel del Piano, Castell'Azzara, Castiglione d'Orcia, Piancastagnaio, Roccalbegna, Santa Fiora e Seggiano. I paesi alle pendici del monte. I nove borghi amiatini, dislocati tra le province di Grosseto e Siena. Insieme, per raccontare il territorio che condividono e i prodotti che lo rendono unico.

Hanno aderito al progetto "Comuni in Festa" promosso da FICO Eataly World – l'acronimo sta per Fabbrica Italiana Contadina e racchiude tutta la meraviglia della biodiversità italiana in un unico luogo – con l’obiettivo di raccontare le proprie tradizioni, culturali e culinarie. Un racconto corale, il loro, che passerà inevitabilmente per le degustazioni.

Castagne, funghi, vino e olio. Ma anche i tanti prodotti tipici che per tre mesi – da settembre a novembre – sono al centro delle feste popolari già calendarizzate sotto il nome della rassegna #AmiatAutunno, in un pullulare di sapori semplici e tradizioni rinnovate che si intrecciano ed animano i piccoli paesi facendo, ancora oggi, dell'autenticità uno stile di vita.

Il Parco del Cibo "più grande del mondo, che mette l'Italia al centro del mondo", a venti minuti dal centro di Bologna – ingresso gratuito, orario continuato tutti i giorni dalle 10 a mezzanotte – ospita per l'intera giornata di sabato 22 settembre nello spazio espositivo messo a disposizione per l'occasione di fronte a quello di Emilbanca le eccellenze paesaggistiche ed enogastronomiche dell'Amiata.

Qui sarà proiettato un video che presenta i borghi coinvolti da #AmiatAutunno e verrà distribuito il calendario delle feste popolari come invito a prendervi pare cogliendo l'occasione di promozione territoriale per i fuori regione. Per i cittadini, nati o residenti nei nove Comuni che visiteranno FICO fino a giovedì 22 novembre, invece, è prevista in omaggio la "Carta del Privilegio".

Si tratta di uno strumento che dà diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti acquistabili all’interno del Parco del Cibo. Tornati in Toscana, la settimana successiva si aprirà ufficialmente da Montegiovi, frazione di Castel del Piano, #AmiatAutunno 2018. Si inizierà sabato 29 e domenica 30 settembre con la 45esima edizione della Sagra della Bruschetta e dell'Olio Nuovo.

Sabato 6 e domenica 7 e ancora sabato 13 e domenica 14 ottobre, invece, a Bagnolo (Comune di Santa Fiora) sarà la volta della Sagra del Fungo Amiatino. Attesissima, come ogni anno, da venerdì 12 a domenica 14 e da venerdì 19 a domenica 21 ottobre la Festa d'Autunno che si rinnova nel borgo medioevale di Abbadia San Salvatore.

Vivo d'Orcia, frazione di Castiglione d'Orcia, propone domenica 14, sabato 20 e domenica 21 ottobre una nuova edizione della Sagra del Fungo e della Castagna. A Cana, frazione del Comune di Roccalbegna sabato 20 e domenica 21 ottobre si festeggia la "Biondina". "Castagna in Festa" ad Arcidosso, da venerdì 19 a domenica 21 e da venerdì 26 a domenica 28 ottobre.

Riflettori accesi su Campiglia d’Orcia, il piccolo borgo appartenente a Castiglione d’Orcia, per la Festa del Marrone che si tiene domenica 28 ottobre. Santa Fiora, invece, celebre la sua Sagra del Marrone Santafiorese nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 ottobre. "Zucche in Festa" per le vie di Castell'Azzara sabato 3 novembre. Immancabile, da mercoledì 31 ottobre a domenica 4 novembre, il "Crastatone" di Piancastagnaio.