"Birrifici Aperti" nel fine settimana. Degustazioni e visite in tutta Italia

sapori

di Davide Pompei

Bionde o rosse, purché spumeggianti. Scorrono dorati "fiumi di luppolo" nel fine settimana grazie a "Birrifici Aperti", la manifestazione organizzata da FederBirra e patrocinata dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo che mette al centro la birra, la sua gente e i suoi territori abbinando la degustazione dei migliori prodotti brassicoli ad una serie di attività collaterali.

Dalle visite guidate a birrifici e brew pub aderenti all'iniziativa per conoscere e comprendere il "dietro le quinte" del processo di lavorazione a corsi di degustazione per imparare a riconoscere "le" birre. E ancora eventi di intrattenimento e divertimento nei luoghi di visita e la possibilità di conoscere nuovi luoghi e nuove destinazioni.

Appuntamento sabato 15 e domenica 16 settembre. Due giorni, proprio per dare a tutti la possibilità di visitare più di un luogo, entrando in contatto con un mondo in continua crescita anche su un territorio come quello italiano tradizionalmente vocato alla produzione di vino. Eppure, dalla Lombardia alla Calabria cresce il "beer tourism" e si allunga l'elenco dei mastri birrai.

Spulciando quello delle realtà che aderiscono, in Umbria risponde presente il Birrificio San Biagio, in località Lanciano, sulle colline perugine di Nocera Umbra dove si producono birre italiane artigianali, non filtrate, non pastorizzate, rifermentate in bottiglia, "la prima birra artigianale italiana d'ispirazione monastica, nutrimento per il corpo e per lo spirito".

Fiore all’occhiello del team, un mastro birraio italiano bergamasco di nascita e umbro d’adozione come Giovanni Rodolfi, portato proprio dalla passione per la birra a lavorare nelle più grandi aziende internazionali produttrici, dove era solito seguire l’impiantistica, la spillatura, le degustazioni e i convivi. Per ulteriori informazioni: 0742.813646 – info@birrasanbiagio.com

Tre, le proposte nel Lazio: il Birrificio Bertacco di Paliano, in località Poggio Romano, provincia di Frosinone e i capitolini "Birra Gladiatore" e "Birra Vale la Pena". In Toscana si va dal Birrificio Saragiolino di Torrita di Siena al pisano "Birrificio di Buti", di Cascine di Buti, dall'Azienda Agricola "La Campana d'Oro" a Bibbiena, in provincia di Arezzo, al "Birrificio Masticamaro" di Prato.

"Un evento unico in Italia – sottolineano gli organizzatori – che vede un’attenta selezione di aziende aprire le proprie porte, in contemporanea, su tutto il territorio nazionale" – così come avviene per cantine, fattorie e distillerie – alla promozione del prodotto e del territorio stesso, riempiendo i boccali anche di valori figli del contesto culturale, ambientale, storico e sociale”.

Per ulteriori informazioni:

info@birrificiaperti.eu