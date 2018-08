Mezz'estate a Borgo La Chiaracia. A lume di candela, sull'Altopiano dell'Alfina

sapori

di Davide Pompei

"Sotto la curva del cielo, in un applauso di stelle", come canta Lorenzo mentre osserva gli astri cadere "nella notte dei desideri". Non a caso, porta il nome del martire a cui tradizione, fede e folklore hanno associato nei secoli simboli e significati. Lacrime celesti, come romanticamente voleva Pascoli, o sciame meteorico delle Perseidi, più visibile a questa latitudine in agosto, come spiega la scienza, il fenomeno che invita ad alzare lo sguardo si ripete come ogni anno.

Ma, questa estate, in mezzo a tante occasioni per farlo ce n'è una in più che, oltre a un cielo stellato, regala come skyline naturale l'Altopiano dell'Alfina e, tra lucciole e lanterne, accende di suggestione il momento per renderlo esperienza sensoriale. La cornice sognante è quella di Borgo La Chiaracia Resort & Spa, la nuovissima struttura alle porte di Castel Giorgio che, dopo gli aperitivi al tramonto del fine settimana tra i cocktail dell'Etrusco Bar, apre così anche la stagione degli appuntamenti di mezz'estate.

Il primo è l'elegante "Cena sotto le Stelle" a lume di candela in programma, non solo per le coppie, per sabato 11 agosto, dalle 20 a mezzanotte. Ad accogliere gli ospiti sarà l'aperitivo in giardino servito al tavolo che prevede crocchetta di baccalà, chips nera, burro e alici, e aletta di pollo asiatica, seguito dal percorso degustazione in quattro tappe con le sfiziose creazioni culinarie – nel rispetto per i cicli naturali e in un connubio riuscito di gusto ed estetica, tradizione ed innovazione – del Ristorante Radici curate dall'Executive Chef Emanuele Mazzella.

Come entrée, insalatina di polpo in salsa miso. Per antipasto, tataki di manzo, porcini e consommé. Primo a base di tortelli di pasta all'uovo in farcia di ricotta fresca di pecora, dragoncello e pomodori appassiti. Per secondo, trancio di dentice del Mediterraneo, mirepoix di verdurine e datterino partenopeo ubriaco di vodka. Pre-dessert, melone e kefir. Dessert, tartufo di nocciole e caffè.

Ad allietare l’atmosfera, la musica live di Chiara Dragoni e Riccardo Gialletti, flauto, chitarra e voce. Nella seconda parte della serata sarà possibile osservare le stelle dal parco della struttura – il cui disegno architettonico accoglie in un abbraccio gli ospiti fin dal loro arrivo, intrecciando i piaceri di palato e benessere – illuminato da suggestive fiaccole, brindando con un calice di bollicine. La lettura del cielo sarà guidata da uno dei più noti astrologi sideralisti italiani, Paolo Bashir Ansaloni. Il costo della serata è di 70 euro a persona.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni:

0763.627123 – info@borgolachiaracia.it