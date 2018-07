Tutto pronto per la 35esima edizione della Festa del Vino dei Colli del Tevere

sapori

Prenderà il via mercoledì 1° agosto a Castiglione in Teverina la 35esima edizione della Festa del Vino dei Colli del Tevere che si svolgerà fino a domenica 5 agosto. La kermesse enogastronomica è organizzata dalla Pro Loco, dalle associazioni locali con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, della Camera di Commercio, della Provincia di Viterbo e della Regione Lazio.

Qualcuno l’ha definita "la Woodstock del vino della Tuscia", un appuntamento di riferimento per migliaia di giovani e un’occasione imperdibile per altrettanti eno-appassionati che giungono a Castiglione da ogni parte d’Italia per degustare le eccellenti produzioni delle aziende vinicole della città del vino della Teverina presentate dai sommelier FISAR ed accompagnati dai piatti della cucina tipica del territorio. Quest’anno la manifestazione avrà anche una connotazione internazionale con la presenza di 16 delegazioni di città europee provenienti da 12 Paesi UE.

E’ nella Teverina che la volontà divina di Bacco, dio della vite e del vino, ha reso ottimali le condizioni affinché fosse il territorio ideale per la produzione di ottimi vini. Un’occasione imperdibile per degustare vini divenuti ormai vere e proprie eccellenze e che stanno trainando per la loro qualità il territorio della Teverina e l’intera regione Lazio ai vertici delle classifiche nazionali.

Anche quest’anno, dal MUVIS – Museo del Vino al borgo medievale, il centro storico di Castiglione si presenta come un unico palcoscenico urbano, ornamentato con stendardi, botti di vino e stralci di vite ovunque, in cui si esibiscono artisti di strada, gruppi musicali ed improvvisazioni varie, in un contesto di canti e balli e tanta tanta allegria.

Le cinque serate della Festa del vino saranno scandite da un ricco programma in cui non mancheranno anche i momenti culturali e di intrattenimento con folklore e spettacoli durante le lunghe nottate nel centro storico, tra le piazzette e le viuzze del Borgo dove si potrà degustare il vino locale abbinato all’ottima gastronomia locale servita con interessanti menu nelle numerose taverne, da non perdere le cene-degustazioni presso il MUVIS condotte dalla FISAR di Viterbo, in un atmosfera di allegria e fratellanza che soltanto la Festa del vino di Castiglione in Teverina sa rinnovare ogni anno.