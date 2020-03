"Attenzione ai territori: sanità pubblica, lavoro e investimenti sull'edilizia scolastica"

politica

"Dalla parte delle persone non è solo uno slogan, ma il modo in cui intendo fare politica". Maria Elisabetta Mascio spiega così la scelta di candidarsi con il centrosinistra alle elezioni suppletive al collegio Umbria 2 del Senato che si terranno il prossimo 8 marzo.

Nata a Terni il 25 giugno 1954, laureata in Matematica presso l’Università La Sapienza di Roma, sposata con Bruno e madre di tre figli, ha lavorato per 42 anni nel mondo della scuola, prima come insegnante e poi come dirigente scolastica. Si è occupata anche di inclusione scolastica e disabilità. Ha gestito progetti finanziati con il Fondo Sociale Europeo che hanno riguardato la formazione degli studenti. Impegnata nella FCGIL, il sindacato dei lavoratori della conoscenza con responsabilità per l'Umbria nel settore dirigenti scolastici, ha seguito in prima persona la formazione del personale delle scuole dell’ambito di Terni.

Perchè ha accettato di candidarsi? "Per rappresentare in Parlamento l'Umbria civica e progressista, che crede nei valori della Costituzione, e per realizzare quella società migliore che è compito di ogni governo. Ritengo fondamentale l'ascolto delle persone e dei territori per conoscerne i bisogni. Un modo concreto per individuare soluzioni attraverso il lavoro di chi ha la responsabilità di rappresentare l’Umbria in Parlamento. E perchè ritengo sia un dovere civico mettere a disposizione la propria energia per contribuire al progresso del paese nel segno dell'equità sociale e di una redistribuzione delle ricchezze conforme ai bisogni di tutti".

Scuola, lavoro, sanità pubblica sono alcuni dei temi più importanti della campagna elettorale di Maria Elisabetta Mascio: "Il lavoro di qualità e non frammentato è la prima emergenza dei cittadini della nostra Regione. Chiudono le aziende e stentano ad arrivare nuovi investimenti. Basta guardare la crisi nel territorio dell'orvietano, tra i più colpiti della regione, o la situazione delle Acque Minerali di Sangemini, la vertenza Ex Merloni, la Treofan, il futuro di Ast. Bisogna cogliere le opportunità legate all'area di crisi complessa, purtroppo invece non sempre si nota da parte delle amministrazioni locali la volontà e la capacità di fare sistema. La disoccupazione sta toccando percentuali preoccupanti. Bisogna spingere sull'imprenditoria giovanile e sulla riconversione ecologica. Sono fondamentali in questo senso l'innovazione e la formazione. E' sempre più alta la percentuale di giovani che escono dalla scuola superiore e non si iscrive all'università, è un dato che impoverisce il paese. Questo succede anche perchè manca il sostegno alle famiglie nel diritto allo studio".

Altro tema quello della sanità pubblica che secondo Maria Elisabetta Mascio va potenziata su tutti i territori e non smantellata: "Solo potenziando la sanità pubblica ed i presidi sul territorio si può far fronte alle necessità dei cittadini. L'ho riscontrato parlando con le persone di Narni, Amelia, Todi, Pantalla, Orvieto e non solo. Territori dove è fondamentale la presenza di ospedali di prossimità che affianchino l'alta specializzazione dell'Azienda ospedaliera di Terni che non va assolutamente depotenziata. Mi batterò per la realizzazione dell'Ospedale di Narni-Amelia, per l'inserimento dell'emodinamica nell'Ospedale di Orvieto, per la valorizzazione dell'alta specialità a Terni, per un sistema integrato di una rete che includa anche gli ospedali di Spoleto e Foligno, per far funzionare le liste di attesa per la diagnostica, per stabilizzare lavoro precario di tutti i profili professionali e garantire il turn over".

Dopo 42 anni al servizio del mondo della scuola, come si migliorano le condizioni di studenti e operatori? "La sicurezza si ottiene investendo sull'edilizia scolastica. Le telecamere e la videosorveglianza non servono, anzi sono inutili. Gli investimenti sull'edilizia invece sono necessari anche per migliorare gli ambienti per una didattica innovativa. Ci sono ancora studenti ammassatti nelle palestre perchè le scuole in alcune zone della nostra regione non sono agibili ed il problema non si risolve certo con la videosorveglianza che oltre ad essere inutile rischia anche di diventare dannosa. Solo le videoriprese occulte potrebbero documentare episodi di violenza, mentre invece mettendo palesemente e indiscriminatamente sotto controllo un soggetto psicolabile non si fa altro che porlo in condizione di cercare altri spazi e altri modi per infierire. Sono altresì urgenti le misure per il personale della scuola: stabilizzazione dei precari e nuovi concorsi. A tale proposito stiamo preparando, con tanti insegnanti e dirigenti delle scuole della regione, una Carta della Scuola dall’Umbria che porterò con me in Senato".

Parlando di sviluppo e di lavoro, non si può evitare di parlare anche della questione ambientale: "Trovare un punto di equilibrio tra impiego, sviluppo imprenditoriale e tutela ambientale è possibile. Come? Incentivando la decarbonizzazione, smettendo di sostenere chi consuma risorse non rinnovabili e inquinanti, puntando sull'economia circolare e su produzioni all'interno del ciclo della sostenibilità. E' necessario anche premiare i comportamenti virtuosi: raccolta differenziata con effetti sulla bolletta della Tari, riuso e riciclo domestico, mobilità sostenibile che invece la nuova giunta regionale penalizza come dimostrano i tagli al trasporto pubblico. Anche le infrastrutture devono tenere lo sguardo fisso sull'ambiente. La mobilità è un diritto citato dalla Costituzione, è necessario lavorare sul trasporto pubblico sia su ferro che su gomma, ripensare il modo di vivere le città. I tagli al trasporto pubblico locale vanno a scapito soprattutto delle fasce più deboli, anziani e zone periferiche".