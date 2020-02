eventi

di Davide Pompei

Direttore senza orchestra, musicista senza strumenti, cantante senza fiato. Un concerto anomalo, per pensieri fragili, leggeri, silenziosi ed effimeri. Come bolle di sapone. "Ouverture des Saponettes. Concerto per Bolle di Sapone" è l'originale proposta di e con Michele Cafaggi per la regia di Davide Fossati che arriva per sabato 8 febbraio alle 18 al Teatro dell'Unione di Viterbo. Sul palco, un eccentrico direttore d’orchestra porterà gli spettatori nel mondo fragile e rotondo delle bolle di sapone per una performance dove l’imprevisto è sempre in agguato.

Da strani strumenti nascono bolle giganti, rimbalzine, da passeggio, grappoli di bolle. I più paffutelli, invece, potranno entrare in una bolla gigantesca. Un racconto visuale senza parole che trae ispirazione dalle atmosfere circensi e del varietà. Uno spettacolo magico di clownerie, pantomima e musica che, nato nel 2004 per i bambini di 2 anni, finisce presto per incantare il pubblico di qualsiasi età. Merito di quell'arte antica e senza tempo del creare sfere dalla superficie iridescente, la cui forma è dovuta proprio alla tensione superficiale.

Presentato per la prima volta al Museo della Scienza e della Tecnica "Leonardo da Vinci" di Milano nell'ambito delle attività organizzate dal laboratorio scientifico di bolle di sapone, ad oggi lo spettacolo conta circa mille repliche tra teatri e festival internazionali (Francia, Irlanda, Belgio, Svizzera, Grecia, Giappone, Cina, Corea del Sud), scuole materne, musei, casinò, varietà e gran galà. Ha partecipato alle trasmissioni televisive "I Soliti Ignoti" su Raiuno e "Circo Massimo Show" su Raitre, "Mattina in Famiglia" e "Bontà Loro" su Rai 1, con passaggi su Tg2, GT Ragazzi, Rai International.

L'appuntamento rientra nella rassegna "A Teatro in Famiglia", promossa da Atcl con il finanziamento di Mibact, Regione e Comune. È possibile acquistare i biglietti – bambini 5 euro, intero 10 + 1 euro di prevendita, ridotto 8 + 1 euro di prevendita – presso il Botteghino del Teatro, al civico 10 di Piazza Verdi, dal martedì al sabato, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Aperto anche di domenica, con gli stessi orari, in caso di spettacolo o altre attività. Chiuso, invece, il lunedì. In atlternativa, è possibile consultare il sito TicketOne.

Per ulteriori informazioni:

388.9506826 – teatrounioneviterbo@gmail.com