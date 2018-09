Silvio Manglaviti presenta il lavoro "L'Alfina: geografia storica"

eventi

"L'Alfina è un comprensorio geografico storico situato a cavallo delle regioni Umbria, Lazio, sul limitare della Toscana sud-orientale. Il comprensorio, di circa diecimila ettari, si caratterizza principalmente per un altipiano le cui pendici scendono delimitate a nord-est dal ciglio rupestre che degrada verso l' alveo del fiume Paglia ed a sud-ovest demarcato da rilievi collinari culminanti coi Monti Volsini".



Dell'Altopiano dell'Alfina, della sua geografia e storia, si parlerà nella conferenza, organizzata dal Gruppo Archeologico dell'Alfina e tenuta da Silvio Manglaviti, nell'ambito dei festeggiamenti della Madonna Addolorata, in collaborazione con la locale Proloco e con il Patrocinio dell'Amministrazione Comunale di Castel Giorgio.



L'intento di tale simposio è quello di far conoscere, oltre ai confini, la morfologia ed i caratteri geografici anche la natura storico-archeologica che caratterizza il territorio quasi incontaminato dell'Alfina, con la speranza che rimanga tale, e che venga, sempre piu' apprezzato e celebrato da chi lo abita e vive ma anche da chi lo visita e né rimane affascinato.

L'appuntamentio è per sabato 15 settembre alle 16.30 nella Sala Consiliare del Comune per la presentazione del lavoro di ricerca "L'Alfina: geografia storica" curato dal geografo Silvio Manglaviti. L'ingresso è libero, ai presenti sarà consegnata una copia della pubblicazione.