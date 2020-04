Tempo sospeso, mete da sospirare su "La Freccia" per la prima volta solo in digitale

cultura

di Davide Pompei

Abbandona per la prima volta la carta, ma non le rotaie, e per la prima volta corre soltanto sui dispositivi digitali. Al pari di altre testate, il numero di aprile 2020 de "La Freccia", il magazine mensile del Gruppo FS Italiane, sarà disponibile soltanto sul web. Una scelta contingentata dal Coronavirus, riverberatasi anche nei contenuti. Dal racconto delle giornate in casa a quello delle mete da raggiungere appena l'emergenza sarà finita.

E poi intrattenimento, solidarietà, tradizioni pasquali e riflessioni, in vista della Giornata Mondiale della Terra, su un pianeta da salvaguardare per salvare noi stessi. La copertina del mese diventa, così, un duplice omaggio. Al desiderio di tornare tutti all’aria aperta e al dovere di preservare l’ambiente il più possibile incontaminato, per poterne godere noi e le future generazioni. Ad aprire il numero, le dichiarazioni dell’amministratore delegato di FS Italiane, Gianfranco Battisti.

Rispetto agli utili record conseguiti nell’esercizio 2019 e sul contributo del Gruppo per la ripartenza economico produttiva del Paese, con gare per investimenti di oltre 20 miliardi in infrastrutture ferroviarie e stradali. Dopo l’editoriale del direttore, con alcune foto simbolo di questi giorni, l’intervista a Franco Fiumara, direttore della Protezione Aziendale di FS Italiane, sulle iniziative intraprese per tutelare la sicurezza di viaggiatori e dipendenti. E relativo omaggio fotografico.

Se la rubrica "Medialogando" ospita il direttore di Sky TG24, Giuseppe De Bellis, e ruota sull’informazione televisiva, capace di scavare, a volte fin troppo, intorno ai fatti ma anche integrarsi ai nuovi media digitali, l’obbligo di restare a casa si trasforma in occasione per fantasticare e programmare il prossimo viaggio. Lo raccontano il filosofo della scienza Telmo Pievani, che vorrebbe andare a Gubbio e il critico d'arte Costantino D'Orazio che guarda a Piacenza.

E poi Vinicio Marchioni che, da attore, sogna il Teatro della Pergola di Firenze, e lo Chef Bruno Barbieri, desideroso di andare per borghi come quello senese di Buonconvento raggiungibile in treno. A guardare fuori dalla finestra anche l’atleta Larissa Iapichino, il cantautore Francesco Gabbani, il conduttore tv Flavio Montrucchio, l’ecodesigner Tiziano Guardini, la stand-up comedian Michela Giraud, la conduttrice radiofonica La Pina, l’attrice Chiara Francini, la fisica Gabriella Greison, l’attore Maurizio Lombardi e la fotografa Letizia Battaglia.

Ampio spazio è dedicato al 50esimo anniversario della Giornata Mondiale della Terra, un’occasione di confronto, quest’anno sostanzialmente tutto sul web, intorno alle minacce più incombenti per le persone e il pianeta. Le parole sono quelle del presidente di Earth Day Italia, Pierluigi Sassi, ma anche dell’ex schermitrice Valentina Vezzali e del comico Max Paiella, che spiegano il progetto "Villaggio per la Terra", e poi Federica Gasbarro, attivista di "Fridays for Future" che racconta il suo impegno da striker sulle orme di Greta Thunberg.

Le riflessioni proseguono con Andrea Ferraretto che, ispirandosi al paesaggio visto dal finestrino di un treno, si concentra sulla complessità degli equilibri naturali che fanno funzionare la Terra e si chiudono, su di un’analoga lunghezza d’onda, con il geologo Mario Tozzi che, nella sua storica rubrica “Fuori Luogo”, spiega come l’attuale pandemia non sia figlia del caso. È, infine, Lavinia Martini a suggerire come progettare in modo sostenibile le prossime travel experience, dai trasporti all’alloggio, dalla valigia al cibo.

L’appuntamento con "Un Treno di Libri" di Alberto Brandani rinnova l’invito alla lettura con la rubrica "In Viaggio con il Prof", che ad aprile propone un viaggio nei meandri insidiosi della giustizia, con un thriller sui generis, "La Misura del Tempo" di Gianrico Carofiglio. La pandemia non deve far dimenticare altre patologie da studiare e combattere, per questo "La Freccia" ha intervistato l’ex campionessa di scherma, Margherita Granbassi, testimonial di "Margherita per Airc", il progetto dell’Associazione Italiana Centri Giardinaggio a sostegno della ricerca contro il cancro con la vendita solidale a domicilio del fiore simbolo della purezza.

A far tornare a viaggiare, sui binari sempre soleggiati della fantasia, ci pensano i bambini che hanno partecipato all’iniziativa #IoDisegno di FSNews. "La Freccia" ha scelto alcune delle loro creazioni ponendole a chiusura della sezione finale della rivista, interamente dedicata ai piccoli lettori de "La Freccia Junior". Il magazine è sfogliabile gratuitamente su www.fsnews.it e su www.issuu.com, raggiungibile anche dal canale Telegram FSNews e dai profili Twitter @fsnews_it e @LaFreccia_Mag.